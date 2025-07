Leckeres Slush-Eis zaubern – mit der Ninja Slushi und günstigeren Alternativen

Slush-Eis selber machen, ohne allzu tief in die Tasche zu greifen? Wir zeigen, wie Sie Ihre Sommerpartys mit der Ninja Slushi oder ein paar günstigeren Rivalen eiskalt aufmischen – ganz ohne Kompromisse bei Geschmack und Fun-Faktor!

Der Sommer ist da und mit ihm der Ruf nach eiskalten Erfrischungen. Slush-Eis, das bunte Mixgetränk aus Sirup und Crushed Ice, erfreut sich spätestens seit Tausenden TikTok-Videos mit Hunderttausenden Likes großer Beliebtheit. Doch muss es dafür immer die teure Ninja Slushi sein, oder gibt es clevere Alternativen fürs heimische Gefriervergnügen? Wir nehmen Sie mit auf eine spritzige Entdeckungstour durch die Welt der Slush-Maker.

Was ist Slush Eis und wie klappt’s zu Hause?

Slush Eis ist im Wesentlichen ein halbgefrorenes Getränk, das durch stetiges Rühren eine feinkörnige, schlotzige Konsistenz erhält. In spezialisierten Maschinen übernehmen Kompressor und Rührmechanik diese Arbeit für Sie: Flüssigkeit einfüllen, Programm wählen – und nach wenigen Minuten haben Sie einen bunten, frostigen Genuss. Zuckerhaltige Säfte, Limonaden oder Sirup-Gemische funktionieren dabei am besten, da sie einen niedrigeren Gefrierpunkt haben und so nicht zu fest als Eisklumpen gefrieren.

Ninja Slushi: Der Social Media Star unter der Lupe

Die Ninja Slushi ist das Kitchen-Gadget dieses Sommers: Funkiges Design in Blau und Grau, WhisperChill-Kompressor (geräuscharm!) und gleich fünf Voreinstellungen – von Slush über Frappé bis hin zur Frozen-Cocktail Variante. In 30 Minuten zaubert die Maschine rund 1,9 Liter eiskalten Spaß. Kein Wunder, dass TikTok Clips mit dem Hashtag #NinjaSlushi in die Hunderttausende an Likes schnellen. Doch mit knapp 350 Euro stolpert manch ein Kaufwütiger ins kalte Wasser.

Ninja Slushi Maschine

Kompakt, stylisch und vollgepackt mit Features – aber ist sie jeden Cent wert? Wenn Sie Wert auf Marken-Power, geräuscharmen Dauerbetrieb und laut Hersteller eine extrem einfache Bedienung legen, liefert die Ninja Slushi * zuverlässig:

Kapazität: 1,9 Liter – genug für mindestens 7 Portionen

1,9 Liter – genug für mindestens 7 Portionen Programme: Slush, Frozen Cocktail, Frappé, Milkshake, Frozen Juice

Slush, Frozen Cocktail, Frappé, Milkshake, Frozen Juice Kompressor: WhisperChill-Tech hält Drinks bis zu 12 Stunden kalt

WhisperChill-Tech hält Drinks bis zu 12 Stunden kalt Zubereitungszeit: 15-60 Minuten je nach Inhaltsstoffen*

15-60 Minuten je nach Inhaltsstoffen* Reinigung: Automatikmodus und spülmaschinenfeste Teile

*Variation je nach Zutaten, Füllmenge und Ausgangstemperatur.

Ninja SLUSHi Maschine – für 349 Euro bei Amazon* © Ninja

Günstigere Alternativen zur Ninja Slushi

Fohere Slush-Maschine

Wer Wert auf Variantenreichtum legt und dabei nicht die Bank sprengen möchte, sollte einen Blick auf die Fohere Slush-Maschine* werfen. Mit zwei Liter Fassungsvermögen, fünf smarten Automatik-Programmen und patentiertem Schnellgefriersystem macht sie optisch kaum Abstriche – und kostet fast 80 Euro weniger.

Kapazität: 2 Liter (empfohlene Füllmenge 1,5 Liter)

2 Liter (empfohlene Füllmenge 1,5 Liter) Leistung: 200 Watt (inklusive Schnellgefrier Rührstab)

200 Watt (inklusive Schnellgefrier Rührstab) Programme: 5 voreingestellte Getränke-Typen

5 voreingestellte Getränke-Typen Kindersicherung : 5 Sekunden-Haltedruck für die Tasten

: 5 Sekunden-Haltedruck für die Tasten Pflege: Selbstreinigungsmodus und spülmaschinenfeste Teile

Fohere Slush Maschine für zu Hause – für 269,99 Euro bei Amazon* © Fohere

Klamer Slush-Maschine

Mit ganz viel Retro-Chic in Anthrazit kommt der Klamer Slushi-Maker* daher und punktet mit Touchpad-Steuerung sowie digitalem Rezeptbuch. Für alle, die großen Wert auf Bedienkomfort legen, ohne aufs Geld zu schauen – denn dieser Konkurrent ist nur minimal günstiger als die Ninja Slushi. Tipp: Noch für kurze Zeit gibt es einen Gutschein-Code bei Amazon, der nochmal 30 Euro zusätzlichen Rabatt gewährt.

Fassungsvermögen: 2 Liter (1,5 Liter empfohlen)

2 Liter (1,5 Liter empfohlen) Programme und Konsistenzen: 5 Modi, 5 Texturstufen

5 Modi, 5 Texturstufen Reinigungsautomatik: Ja, mit abnehmbaren, spülmaschinenfesten Komponenten

Ja, mit abnehmbaren, spülmaschinenfesten Komponenten Turbo Freeze: Gefriert ohne zusätzliche Eiswürfel in 15-60 Minuten

Klamer Slush Maschine – für 329,99 Euro bei Amazon* © Klamer

Reemix Slushy-Maker – die absolute Spar Variante

Die kostengünstigste Lösung unter den Slush Maschinen: Der Reemix Ice Shaver* gleicht eher einem elektrischen Eiscrusher, ist aber gerade für einfache Slush-Drinks und schnelle Cocktails unschlagbar.

Modi: 3 Geschwindigkeiten für grobes und feines Eis

3 Geschwindigkeiten für grobes und feines Eis Klingen: Edelstahl für sauberes, schnelles Zerhacken

Edelstahl für sauberes, schnelles Zerhacken Automatischer Rührer: Verhindert Zusammenklumpen

Verhindert Zusammenklumpen Sicherheit: Deckel Verschluss und BPA-freie Teile

Deckel Verschluss und BPA-freie Teile Reinigung: Abnehmbare Teile, leicht abspülbar

Reemix Slushy Maker – für 47,99 Euro bei Amazon* © Reemix

Häufige Fragen rund um den Slush Spaß

1. Welcher Zuckeranteil ist optimal?

Slush funktioniert am besten mit mindestens 5 bis 6 Prozent Zucker im Getränk. Bei zu geringem Zuckergehalt friert die Flüssigkeit zu hart. Zuckerersatzstoffe werden meist nicht empfohlen.

2. Wie reinige ich die Maschine am besten?

Fast alle oben genannten Modelle bieten einen Selbstreinigungsmodus und spülmaschinenfeste Komponenten. Tipp: Direkt nach der Nutzung einmal mit klarem Wasser laufen lassen, um Zuckerreste zu vermeiden!

3. Eignet sich Slush Eis für Cocktails?

Unbedingt! Ob Margarita, Hugo oder Piña Colada – mit den richtigen Programmen verwandeln Sie Ihre Lieblingsdrinks spielend in gefrorene Genussmomente.

Hier ein kleiner Vorgeschmack für den Trend-Drink des Sommers:

Rezept für Slush-Aperol-Spritz

Verwandeln Sie den italienischen Klassiker in eine eiskalte Trend-Variation – perfekt für den Slush-Maker!

Zutaten (für ca. 4 Gläser)

300 Milliliter Prosecco

150 Milliliter Aperol

100 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure

50 Milliliter Zuckersirup*

Eiswürfel für den Crusher (nur wenn Ihr Modell sie benötigt)

Orangenscheiben und Minze zum Garnieren

*Alternativ können Sie statt Zuckersirup auch ein mit mindestens 6 Prozent Zucker versetztes Softgetränk verwenden.

Zubereitung

1. Flüssigkeiten mischen

In einem Krug Prosecco, Aperol, Mineralwasser und Zuckersirup verrühren.

2. Abfüllen

Füllen Sie die Mischung in Ihren Slush-Maker (empfohlene Füllmenge ca. 1,5 Liter).

3. Programm wählen

Wählen Sie das Slush- oder Cocktail-Programm (Dauer: ca. 20-30 Minuten).

4. Slush servieren

Sobald die Konsistenz feinkörnig ist, füllen Sie den Aperol-Slush in Gläser.

5. Garnieren

Mit einer Orangenscheibe und einem Minze-Zweig dekorieren – fertig ist der eiskalte Spritz!

Tipp:

Wenn Sie’s besonders erfrischend mögen, legen Sie die Gläser vorher kurz ins Tiefkühlfach. So schmilzt der Slush langsamer und Ihr Drink bleibt schön kühl. Prost!

Monin Sirup Weißer Rohrzucker 1 Liter – für 12,79 Euro bei Amazon* © Monin

Aperol Aperitivo 0,7 Liter – für 12,49 Euro bei Amazon* © Aperol

Eiskalter Genuss für den Sommer

Slush Eis zu Hause muss kein teurer Luxus sein. Während der Ninja Slushi mit Markenprestige und ultraleiser Technik punktet, liefern Fohere, Klamer und Reemix nahezu gleichwertige Resultate – und das zu teils deutlich attraktiveren Preisen. Entscheiden Sie je nach Budget, Platz und Funktionswunsch: So lässt sich der Sommer garantiert eisgekühlt genießen!

