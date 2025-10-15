Saubere 229 Euro! Media Markt verscherbelt Saugroboter von Roborock günstig

Saugroboter mit Absaugstation sind praktisch – und müssen längt kein Vermögen mehr kosten. Modelle wie den Roborock Q7 TF+ gibt es schon bei kleinem Budget. Wir nehmen das Media-Markt-Angebot unter die Lupe.

Moderne Saugroboter übernehmen nicht nur das Staubsaugen von selbst – sie können auch wischen und sich selbst entleeren, sodass noch weniger Reinigungsaufwand anfällt. Ein solcher Allrounder ist der Roborock Q7 TF+, der bei Media Markt aktuell reduziert ist. Wer greift hier zu?

Roborock Q7 TF+ Saug- und Wischroboter: So gut ist der Deal

Preis-Check: Media Markt ruft für den Saugroboter jetzt 229 Euro auf – das ist der beste Preis jemals! Zuletzt kostete der Roborock Q7 TF+ noch über 240 Euro. Noch besser wird der Deal, weil der Elektronikriese keine Versandkosten erhebt.

Akkulaufzeit: 150 Minuten

150 Minuten Staubbehälter: 200 Milliliter

200 Milliliter Wasserbehälter: 280 Milliliter

280 Milliliter Features: Lasernavigation, Hinderniserkennung, Sprach- und App-Steuerung

Roborock Q7 TF+ Saug- und Wischroboter mit Absaugstation

Roborock-Deal: Starke Ausstattung zum günstigen Preis

Der Roborock Q7 TF+* ist ein zuverlässiger 2-in-1-Roboter, der sowohl saugt als auch wischt. Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Absaugstation inklusive: Der Schmutz landet nach der Reinigung automatisch in einem Beutel – ideal für Allergiker und alle, die nicht ständig den Staubbehälter leeren möchten. Der Hersteller verspricht bis zu sieben Wochen Reinigung, ohne die Station entleeren zu müssen.

Der Schmutz landet nach der Reinigung automatisch in einem Beutel – ideal für Allergiker und alle, die nicht ständig den Staubbehälter leeren möchten. Der Hersteller verspricht bis zu sieben Wochen Reinigung, ohne die Station entleeren zu müssen. Starke Saugleistung mit 10.000 Pascal – genug Power für Hartböden und Teppiche.

mit 10.000 Pascal – genug Power für Hartböden und Teppiche. Intelligente Navigation dank Laser-Raumvermessung: So weiß der Roboter immer, wo er schon war.

dank Laser-Raumvermessung: So weiß der Roboter immer, wo er schon war. Wischfunktion mit drei Stufen für eine gleichmäßige Feuchtreinigung. Der Wischmopp lässt sich abnehmen (zum Beispiel für die Reinigung von Teppichen) und muss manuell gewechselt werden.

mit drei Stufen für eine gleichmäßige Feuchtreinigung. Der Wischmopp lässt sich abnehmen (zum Beispiel für die Reinigung von Teppichen) und muss manuell gewechselt werden. App-Steuerung: Nutzer können die Reinigung planen, Karten einsehen und Zonen definieren – alles bequem per Smartphone.

Für wen lohnt sich der Roborock Q7 TF+ im Angebot?

Der Roborock Q7 TF+ ist ein durchdachter Haushaltshelfer inklusive Wischfunktion und Absaugstation. Andere Modelle mit diesem Funktionsumfang sind oft deutlich teurer. Hinzu kommen eine intelligente Kartierung sowie App- und Sprachsteuerung, sodass der Roborock sich jederzeit auf Abruf oder nach definierten Plänen auf Putztour begibt. Für Hartböden und Teppiche ist der Q7 TF+ laut Hersteller ebenso geeignet wie für Tierhaare. Wer einen effizienten Saugroboter sucht, der gelegentlich auch wischen kann, macht hier alles richtig – ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Alternative mit automatischer Wischmoppreinigung: Ecovacs Deebot Mini

Noch leichter geht die Reinigung mit dem Deebot Mini von Ecovacs* von der Hand: Hier säubert die Reinigungsstation nämlich auch die Wischtücher automatisch und trocknet sie anschließend mit heißer Luft.

Ecovacs Deebot Mini

Der Ecovacs Deebot Mini ist mit zehn Zentimetern Höhe und 28,6 Zentimetern Durchmesser besonders klein und flach gebaut, sodass er auch an engen Stellen oder unter Möbeln putzen kann. Mit Hinderniserkennung, automatischer Rückkehr zur Ladestation und App-Steuerung erfüllt er die grundlegenden Anforderungen an einen fleißigen Haushaltshelfer. Kommt er nach der Putztour an der Station an, werden dort automatisch der Staubbehälter geleert und die Wischmopps gereinigt und getrocknet. Für rund 300 Euro ist dieses Modell etwas teurer als das von Roborock, bietet durch die Selbstreinigung der Mopps aber noch etwas mehr Komfort.

