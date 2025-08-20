Smartphones unter 250 Euro: Das sind die fünf besten Einsteigerhandys

Sie suchen ein günstiges Handy mit starker Akku¬laufzeit, vernünftiger Kamera und 5G Support? Wir zeigen fünf Modelle, die 2025 unter 250 Euro bleiben – aber trotzdem überzeugen.

Viele denken, dass ein günstiges Smartphone Qualität einbüßt – dabei stimmt das längst nicht mehr! Auch unter 250 Euro gibt es Geräte mit OLED Displays, 5G Support und langer Akkulaufzeit. Wir erklären, worauf Sie achten sollten, mit welchen Abstrichen Sie in der Preisklasse rechnen müssen – und welche Modelle sich wirklich lohnen.

Der Allrounder: Samsung Galaxy A26

Mit der A-Klasse hat Samsung auch Einsteiger- und Mittelklassehandys im Portfolio. Das Samsung Galaxy A26* ist hier die beste Wahl unter 250 Euro. Es punktet mit der typischen Samsung-Qualität: flüssige Bedienung, solide Kamera und eine gute Update-Politik. Auch wenn Display und Kamera nicht herausragen, bietet es einen runden Gesamtauftritt. Ein Pluspunkt ist die optimale Kompatibilität mit anderen Samsung-Geräten, etwa Tablets oder Kopfhörern.

Highlights:

6,5 Zoll großes AMOLED-Display (mit flüssigen 120 Hertz)

128 GB interner Speicher

Großer Akku (5.000 mAh), 25-Watt-Schnellladen

Staub- und wasserdicht bis zu einem Meter Tiefe

Triple-Kamera für Ultraweitwinkel- und Makroaufnahmen

Realme 14T: Smartphone unter 250 Euro

Das Realme 14T* ist ein echter Underdog unter den Budget-Handys. Es überzeugt mit starker Leistung, ausdauerndem Akku und klaren Bildern bei Tageslicht. Wer seine Schnappschüsse nachbearbeiten möchte, kann dank KI-Unterstützung im Handumdrehen verschwommene Portraits schärfen oder Unebenheiten ausbügeln. Dank 45-Watt-Schnellladen ist der riesige Akku in kurzer Zeit wieder vollgetankt – er dürfte bei der sparsamen Software und normaler Alltagsnutzung aber ohnehin zwei Tage oder länger halten.

Highlights:

Großes 6,67 Zoll-Display (mit flüssigen 120 Hertz)

256 GB Speicher

Großer Akku (6.000 mAh), 45-Watt-Schnellladen

Dual-Kamera mit KI-Software-Funktionen

Staub- und wasserdicht bis zu 2,5 Metern Tiefe

Nothing Phone (2a): Budget-Handy mit Coolness-Faktor

High-End-Smartphones sind dank faltbarer Displays oder Rückseiten aus Glas oder Titan auch optisch echte Hingucker. Das Nothing Phone (2a)* schafft das auch im unteren Preissegment: Mit seinem transparenten Design, dem leuchtenden Glyph-Interface und der überraschend guten Performance hebt es sich klar von der Masse ab. Auch im Alltag überzeugt es mit flüssigem Handling, hellem OLED-Display und guter Kamera.



Highlights:

6,7 Zoll großes AMOLED-Display (mit flüssigen 120 Hertz)

Großer Akku (5.000 mAh), 45-Watt-Schnellladen

Videoaufnahme in 4K-Qualität

Schicke Rückseite mit LED-Streifen

Xiaomi Poco X7: Starker Allrounder mit großem Speicher

Das Poco X7 von Xiaomi* ist ein echter Preis-Leistungs-Kracher. Vor allem das 3.000 Nits helle OLED-Display begeistert in dieser Preisklasse. Dank IP68-Zertifizierung hält es auch Nässe und Staub aus – perfekt für unterwegs. Der acht Gigabyte große Arbeitsspeicher schafft auch rechenintensivere Anwendungen, und 256 Gigabyte interner Speicher bieten genug Platz für Urlaubsfotos, Spiele und mehr.

Highlights:

6,8 Zoll großes AMOLED-Display (mit flüssigen 120 Hertz)

Abgerundete Displayränder

Kamera mit KI-Unterstützung

Großer Akku (5.110 mAh), 45-Watt-Schnellladen

Staub- und wasserdicht bis zu 2,5 Metern Tiefe

Motorola Moto G55 5G: Preistipp unter 200 Euro

Als Einsteigerhandy unter der 200-Euro-Grenze ist das Motorola Moto G55* eine gute Wahl. In der Preisklasse sind zwar KI-Unterstützung, OLED-Displays oder Schnellladen nicht vertreten – dafür aber ein Speicherkarten-Slot und eine 3,5-Millimeter-Klinke für Kabelkopfhörer oder andere Audiogeräte. Oberklasse-Smartphones besitzen diese Features schon lange nicht mehr. Ein unkompliziertes Smartphone, das sich auch für Kinder oder Senioren eignet.

Highlights:

6,5 Zoll großes LC-Display (mit flüssigen 120 Hertz)

Klinkenanschluss für Kopfhörer

Speicherkarten-Slot

Im Bundle mit Moto Buds (kabellosen Kopfhörern)

Handys unter 250 Euro: Worauf sie bei Einsteiger-Smartphones achten sollten

Inzwischen sind nützliche Features wie Wasserdichtigkeit, Schnellladen oder flüssige OLED-Displays auch in der Einsteigerklasse angekommen. Auch Kameraaufnahmen und Rechenleistung können sich sehen lassen – alltägliche Anwendungen wie chatten, Fotos knipsen, Social Media nutzen oder mit Google Maps den Weg finden, lassen sich mit Einsteigerhandys einwandfrei bewältigen. Weil solche Smartphones auf technische Spielereien verzichten, besitzen sie große Akkus, die lange halten – oft zwei Tage oder länger.

Was Sie in der Preisklasse von 250 Euro nicht erwarten können, sind Oberklasse-Features wie kabelloses Laden oder besonders edle Materialien wie Titan oder Glas. Auch die ganzheitliche Unterstützung durch künstliche Intelligenz beschränkt sich aktuell weitestgehend auf High-End-Geräte.

Fazit: Diese Handys unter 250 Euro lohnen sich wirklich

Unser Tipp: Wer sich genau überlegt, welche Features für den alltäglichen Gebrauch besonders wichtig sind, kann ein Smartphone mit Fokus finden. Wer beispielsweise viele Videos am Handy schaut, profitiert von einem knackigen OLED-Display. Fotografieren Sie gerne oder möchten Ihren nächsten Urlaub in Videoform festhalten, empfiehlt sich ein Smartphone wie das Samsung Galaxy A26 oder das Realme 14T.

