Starke In-Ear-Kopfhörer: Diese Modelle können es leicht mit den AirPods Pro aufnehmen

Sie wollen beim Musikgenuss nicht auf Apple angewiesen sein? Diese fünf In-Ear-Kopfhörer liefern satten Klang, starkes ANC und smarte Extras – und sind auch mit anderen Betriebssystemen kompatibel.

Ob im Zug, beim Sport oder einfach daheim – wer kabellose In-Ear-Kopfhörer sucht, landet schnell bei den AirPods Pro von Apple. Mit ausgewogenem Klang, guter Geräuschunterdrückung und individuellen Einstellungsmöglichkeiten sind sie für viele das Maß aller Dinge. Für Endgeräte mit Android-Betriebssystem oder Nutzer mit speziellen Anforderungen sind sie dennoch nicht unbedingt die beste Wahl. Wir zeigen Ihnen fünf empfehlenswerte In-Ear-Kopfhörer, die locker mit den Apple-Vorbildern mithalten können.

Ein kurzer Guide: Was sollten gute In-Ear-Kopfhörer können?

Moderne In-Ear-Kopfhörer punkten mit mehr als nur kompaktem Design. Worauf sollten Sie beim Kauf achten?

Aktives Noise Cancelling (ANC) : Die Funktion blendet störende Umgebungsgeräusche aus und ist inzwischen auch in günstigeren Kopfhörern vertreten. Bei modernen Modellen steuert sogenanntes adaptives NC die Geräuschfilter sogar selbstständig nach Lautstärke der Umgebung.

: Die Funktion blendet störende Umgebungsgeräusche aus und ist inzwischen auch in günstigeren Kopfhörern vertreten. Bei modernen Modellen steuert sogenanntes adaptives NC die Geräuschfilter sogar selbstständig nach Lautstärke der Umgebung. Klangqualität: Klare Höhen, kräftige Bässe und ausgewogene Mitten machen für Musikliebhaber den Unterschied. Wer die Kopfhörer zum Telefonieren nutzt, sollte auf gute Mikrofone und Extras wie eine Windunterdrückung achten.

Klare Höhen, kräftige Bässe und ausgewogene Mitten machen für Musikliebhaber den Unterschied. Wer die Kopfhörer zum Telefonieren nutzt, sollte auf gute Mikrofone und Extras wie eine Windunterdrückung achten. Akkulaufzeit: Mindestens fünf Stunden Laufzeit pro Ladung sollten gute Kopfhörer inzwischen liefern. Ist das ANC aktiviert, verkürzt sich die Laufzeit entsprechend. Geht der Saft aus, sollte das Ladecase entsprechend nachliefern.

Mindestens fünf Stunden Laufzeit pro Ladung sollten gute Kopfhörer inzwischen liefern. Ist das ANC aktiviert, verkürzt sich die Laufzeit entsprechend. Geht der Saft aus, sollte das Ladecase entsprechend nachliefern. Komfort und Passform: Wichtig für längeres Tragen – ideal sind wechselbare Ohrstöpsel aus Silikon.

Wichtig für längeres Tragen – ideal sind wechselbare Ohrstöpsel aus Silikon. Bedienung: Touch-Steuerung, Sprachassistenten oder smarte Extras wie die Display-Cases von JBL sind ein Plus.

Touch-Steuerung, Sprachassistenten oder smarte Extras wie die Display-Cases von JBL sind ein Plus. Schutzklasse: Vor allem für Sportler und Outdoor-Fans relevant – achten Sie je nach Anwendungsbereich auf IP-Zertifizierungen gegen Wasser, Staub und Schweiß.

Praktisch: Die allermeisten In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth – und alle in unserer Liste – lassen sich mit einer zugehörigen Smartphone-App koppeln. Inzwischen ist es Standard, dass Sie dort den Equalizer, die Geräuschunterdrückung und weitere Features ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Hier kommen unsere fünf Empfehlungen für In-Ear-Kopfhörer der Oberklasse:

Kopfhörer mit starker Geräuschunterdrückung: Sony WF 1000XM5

Wenn es um aktives Noise Cancelling geht, sind die Sony WF-1000XM5* kaum zu schlagen. Sie erkennen Umgebungsgeräusche automatisch und passen das ANC entsprechend an. Ideal also für tägliche Bahnfahrten oder die Arbeit in großen Büros. Auch der Sound überzeugt: Satt, bassbetont, dabei trotzdem klar – unter anderem dank der hochauflösenden Audioformate wie DSEE Extreme oder 360 Reality Audio, die der verbaute Treiber unterstützt. Die Sony-Earbuds bieten bis zu acht Stunden Laufzeit (mit eingeschaltetem ANC) und bis zu 24 Stunden mit Ladecase.

Funktionen : adaptives NC und Transparenzmodus, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung

: adaptives NC und Transparenzmodus, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung Akku: bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase

bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase Schutz: gegen Spritzwasser geschützt (IPX4)

Sony WF-1000XM5 kabellose In-Ear-Kopfhörer – für 202,99 Euro bei Media Markt © Sony / Werbung

JBL Live Beam 3: In-Ear-Kopfhörer mit smartem Case

Wer Technikspielereien mag, wird die JBL Live Beam 3* lieben. Das Ladecase bringt ein eigenes Mini-Display mit – damit lassen sich Songs steuern, ANC anpassen oder Anrufe verwalten, ohne das Smartphone rauszuholen. Die In-Ears selbst liefern guten, druckvollen Sound und sitzen sicher im Ohr. Per App lassen sich Klangprofile individualisieren.

Funktionen: adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer, Multipoint-Verbindung, Google Finder, Smart Charging Case

adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer, Multipoint-Verbindung, Google Finder, Smart Charging Case Akku: bis zu 48 Stunden mit Case

bis zu 48 Stunden mit Case Schutz: gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP55)

JBL Live Beam 3 – für 149,23 Euro bei Amazon* © JBL / Werbung

Ebenfalls praktisch: Über den Dienst ‚Find My Device‘ von Google lassen sich verlorene Kopfhörer orten. Dank des Bluetooth-Netzwerks aus Millionen Android-Geräten können Standortdaten verschlüsselt an Ihr Smartphone übermittelt werden – so sehen Sie auf der Karte, wo sich Ihre Kopfhörer zuletzt befanden oder aktuell erkannt wurden.

In-Ear-Kopfhörer für guten Klang: Sennheiser Momentum True Wireless 4

Die passende Kopfhörer-Wahl für Audiophile: Die Sennheiser Momentum True Wireless 4* gelten als eines der klanglich stärksten Modelle am Markt, wie diverse Tech-Portale und Praxistests zeigen. Der Sound ist dank moderner Audio-Codecs wie aptX Lossless und LC3 detailreich, ausgewogen und besonders räumlich. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu sieben Stunden, das Case bringt noch mal 23 Stunden drauf. Mit dabei: adaptives ANC, Bluetooth 5.4 und Silikonaufsätze in mehreren Größen für eine gute Passform.

Funktionen: adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung

adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung Akku: bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase

bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase Schutz: gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)

Sennheiser Momentum True Wireless 4 – für 190,99 Euro bei Media Markt* © Sennheiser / Werbung

Die Budget-Allrounder für den Alltag: Anker Soundcore Liberty 4 NC

Apples AirPods Pro 2 kosten knappe 200 Euro, und auch die Alternativen bewegen sich in dieser Preisklasse. Wer günstigere Kopfhörer für den Einsatz im Alltag sucht, findet aber auch Top-Sound unter 100 Euro: Die Anker Soundcore Liberty 4 NC* machen’s möglich. Sie bieten aktives Noise Cancelling, gute Klangqualität und eine starke Akkulaufzeit. Das ANC ist nicht ganz auf AirPods-Niveau, dämpft aber spürbar. Bei Amazon entpuppen sie sich als Kundenliebling: Nach über 19.000 Bewertungen rangieren sie bei 4,4 von fünf Sternen.

Funktionen: adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung

adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer und Multipoint-Verbindung Akku: bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase

bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase Schutz: gegen Spritzwasser geschützt (IPX4)

Anker Soundcore Liberty 4 NC – für 55,46 Euro bei Amazon* © Anker Soundcore / Werbung

Google Pixel Buds Pro 2: AirPods-Alternative für Android-Puristen

Alle vorgestellten Kopfhörer-Modelle verbinden sich sowohl mit Android- als auch mit Apple-Geräten. Wer jedoch auf ein puristisches Android-Ökosystem setzen möchte, bekommt mit den Pixel Buds Pro 2 von Google* ein top abgestimmtes Gesamtpaket. Die In-Ears integrieren sich perfekt ins Google-Ökosystem, punkten mit zuverlässigem ANC und kräftigem Sound. Extras wie die Sprachübersetzung oder der automatische Geräuschausgleich machen sie im Alltag zu zuverlässigen Begleitern.

Funktionen: adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer, Multipoint-Verbindung, Sprachassistenz

adaptives NC, Steuerung am Ohrhörer, Multipoint-Verbindung, Sprachassistenz Akku: bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase

bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase Schutz: gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)

Google Pixel Buds Pro 2 – für 187,55 Euro bei Amazon* © Google / Werbung

Diese In-Ears müssen sich vor Apples AirPods Pro nicht verstecken

Die AirPods Pro bleiben zwar stark – aber längst nicht konkurrenzlos. Wer etwas sparen will oder Kopfhörer sucht, die auch mit Android-Endgeräten vollumfänglich funktionieren, findet mit Modellen wie beispielsweise den JBL Live Beam 3, Sony WF-1000XM5 oder den günstigen Anker Liberty 4 NC passende Alternativen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.