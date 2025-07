Streifenfreie Selbstbräuner: Mit diesen Produkten und Tipps gelingt die Sommerbräune ganz ohne Sonne

Sommer, Sonne, Teint wie aus dem Urlaub – aber bitte ohne Sonnenbrand oder Solarium! Wir zeigen, mit welchen Tipps und Produkten das Selbstbräuner-Ergebnis besonders streifenfrei und fleckenlos wird.

Selbstbräuner haben ihr verstaubtes Image abgelegt – in Form von Mousse, Lotion oder Spray machen moderne Produkte endlich Schluss mit Flecken, Streifen und Orangestich. Stattdessen zaubern sie in kurzer Zeit eine angenehme Bräune, die natürlich aussieht. Diese Produkte für Körper und Gesicht bringen einen streifenfreien, sonnengeküssten Sommer-Glow.

Darum lohnt sich Selbstbräuner

UV-Strahlung ist nachweislich schädlich für die Haut, sowohl unmittelbar als auch langfristig. Auf eine schöne Sommerbräune müssen Sie dennoch nicht verzichten – Selbstbräuner sind die schonende Alternative zur Sonne und lassen sich ganz einfach zu Hause anwenden. Moderne Produkte enthalten pflegende Inhaltsstoffe wie Aloe vera, Hyaluron oder Vitamin E. So wird die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt.

Das Ergebnis: Ein natürlicher Glow, der aussieht wie frisch vom Badetag – nur ganz ohne Risiko für Hautalterung oder Sonnenbrand.

Schritt eins: Die Vorbereitung für ein streifenfreies Selbstbräuner-Ergebnis

Damit das Ergebnis gleichmäßig wird, sollten Sie auf diese Tipps achten:

1. Vorher peelen: Am besten 24 Stunden vorher – das entfernt trockene Hautschüppchen und grobe Unreinheiten, sodass das Finish glatt und ebenmäßig wird. Ein Körperpeeling wie das von PraNaturals* ist dafür eine gute Wahl: Es enthält Bio-Salz aus dem Toten Meer und ist frei von Konservierungsstoffen.

PraNaturals Körperpeeling mit Salz aus dem Toten Meer (500 g) – für 13,99 Euro bei Amazon* © PraNaturals

2. Mit einem Handschuh auftragen: Ein spezieller Selbstbräuner-Handschuh* schützt die Hände und verteilt den Selbstbräuner gleichmäßig, besonders in Form von Mousse oder Gel. Tipp: An Ellbogen, Knien und Füßen nur sparsam auftragen – dort wird die Haut sonst schnell fleckig.

Selbstbräuner-Handschuh: Zweier-Set – für 5,95 Euro bei Amazon* © Ansphie

Schritt zwei: Das passende Produkt finden – diese Selbstbräuner haben 2025 den schönsten Effekt

Im Folgenden stellen wir drei Selbstbräuner für den Körper und drei für das Gesicht vor, die sich leicht und streifenfrei auftragen lassen.

Carroten: Intensive Tanning Gel

Dieses Gel von Carroten* ist ein absoluter Amazon-Bestseller – kein Selbstbräuner im klassischen Sinne, sondern ein Bräunungs-Gel mit Karottenöl, Kokosöl und Vitamin E. Besonders praktisch: Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Die Gel-Textur lässt sich leicht verteilen und riecht herrlich nach Sommerurlaub.

Gel-Textur, leicht aufzutragen

Nicht komedogen, verstopft keine Poren

Carroten Intensive Tanning Gel (150 ml) – für 21,95 Euro bei Amazon* © Carroten

Nivea Sun Touch – Bodylotion

Diese Bodylotion von Nivea* kombiniert Pflege und Selbstbräuner in einem Schritt – perfekt für Einsteiger und alle, die sich langsam an eine Sommerbräune herantasten möchten. Die samtige Textur lässt sich wie eine normale Körperlotion auftragen, zieht schnell ein und duftet angenehm frisch. Schon nach zwei bis drei Anwendungen zeigt sich ein leichter, gleichmäßiger Teint.

Ideal für die tägliche Anwendung

Pflegt die Haut mit Vitamin E und Glycerin

Nivea Sun Touch Body Lotion (400 ml) – für 6,75 Euro bei Amazon* © Nivea

St. Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse

Die Mousse von St. Tropez* ist eine klassische Bräunungsmousse, deren Effekt Sie individuell dosieren können: Nach einer Stunde bringt sie ein leichtes Ergebnis, nach zwei Stunden eine mittlere Bräune und nach drei Stunden einen intensiven Bronze-Glow. Die Bräune wirkt natürlich, hält mehrere Tage und verblasst gleichmäßig.

Effekt nach ein bis drei Stunden sichtbar

Ideal für ein Wochenend-Glow-up oder Events

St.Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse (200 ml) – für 24,10 Euro bei Amazon* © St. Tropez

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer: Selbstbräunungs-Konzentrat

Diese Selbstbräunungstropfen für das Gesicht* sind ideal, wenn Sie mit täglicher Anwendung den Bräunungsgrad langsam steigern wollen. Einfach einige Tropfen in die Tages- oder Nachtpflege mischen – und schon entsteht nach wenigen Tagen eine ganz natürliche, streifenfreie Bräune. Die Formel zieht schnell ein, ohne zu kleben. Besonders praktisch: Sie lässt sich individuell dosieren, je nachdem, wie intensiv der Glow sein soll.

Mit Feuchtigkeitscreme vermischen

Individuell dosierbar

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Selbstbräunungs-Konzentrat (30 ml) – für 8,00 Euro bei Amazon* © Garnier

St. Moriz Professional: Clear Face Tanning Mist

Das transparente Bräunungsspray von St. Moriz Professional* ist ideal für zwischendurch: Die wasserleichte Formel sprühen Sie bei Bedarf einfach auf das Gesicht auf. Laut Hersteller ist das auch unter und sogar über Make-up kein Problem. Innerhalb kurzer Zeit entfaltet sich so ein gleichmäßiger Teint mit schönem Urlaubs-Glow. Der feine Sprühnebel verteilt sich gleichmäßig, ohne Flecken oder Ränder. Besonders praktisch auf Reisen oder für den Alltag – ein kleiner Frische-Kick mit großem Effekt.

Spray für das Gesicht

Mit Vitamin E und Aloe vera für Pflege-Effekt

Vegane Formel, tierversuchsfrei

St. Moriz Professional Clear Face Tanning Mist (150 ml) – für 8,94 Euro bei Amazon* © St. Moriz Professional

M. Asam: Sun Self Tanning Drops

Diese hochwertigen Bräunungstropfen von M. Asam* lassen sich ganz einfach in der Handfläche mit einem Serum oder einer Creme mischen – und passen sich so der individuellen, täglichen Hautpflege-Routine an. Der enthaltene Selbstbräunungswirkstoff DHA wirkt besonders gleichmäßig und ohne Orangestich. Zusätzlich pflegen Panthenol und Aloe vera die Haut und bewahren ihre Feuchtigkeit.

Für Gesicht und Dekolleté

Einfach mit der täglichen Gesichtscreme mischen

Vegan und tierversuchsfrei

M. Asam Sun Self Tanning Drops (30 ml) – für 23,95 Euro bei Amazon* © M. Asam

Fazit: Natürlicher Glow ganz ohne Sonne

Ob Sie lieber schaumig, cremig oder schrittweise bräunen – diesen Sommer gibt es für jeden Hauttyp und jeden Stil den passenden Selbstbräuner. Die Formeln sind pflegend, angenehm im Duft und schaffen gleichmäßige Ergebnisse. Unser Tipp: Die Anwendung am Körper unbedingt mit einem Peeling und Handschuh kombinieren – dann klappt’s garantiert ohne Streifen und Flecken!