Top 5: Die meistverkauften Bratpfannen bei Amazon im heißen Überblick

Ob schnelles Spiegelei am Morgen oder aufwendiges Abendessen – eine gute Bratpfanne gehört in jede Küche. Wir haben uns die aktuellen Bestseller bei Amazon angesehen und stellen die fünf beliebtesten Modelle vor.

Bratpfannen gibt es in allen Größen, Materialien und Preisklassen. Doch welche Modelle sind bei Amazon aktuell besonders gefragt – und warum? Käufer und Käuferinnen achten nicht nur auf Preis und Optik, sondern vor allem auf Beschichtung und Handhabung. Die folgenden fünf Bestseller sind bei Amazon am beliebtesten und bieten für jeden Bedarf die passende Lösung – vom kompakten Pfännchen für Single-Haushalte bis hin zum hochwertigen Set für Profis.

Bestseller-Pfannenset: Dreiteiliges Pfannenset Tefal Duetto

Wer gleich für jede Situation gerüstet sein möchte, greift zum Duetto-Set von Tefal*. Die drei Pfannen decken alle gängigen Größen ab – perfekt für Frühstück, Pasta-Saucen oder große Portionen. Die bewährte Titanium-Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass nichts anhaftet, und erleichtert die Reinigung. Außerdem gibt es den bekannten Thermo-Signal-Punkt, der anzeigt, wann die Pfanne heiß genug zum Braten ist.

Drei Pfannen: 20, 24 und 28 Zentimeter

Antihaftbeschichtet, spülmaschinengeeignet

Mit Thermo-Signal-Punkt für optimale Temperatur

Für alle Herdarten inklusive Induktion

Das Set rangiert an der Spitze der Bestseller-Liste bei Amazon, wurde im letzten Monat über 4.000-mal verkauft und auch die 4,6 von fünf Sterne nach über 8.900 Bewertungen sprechen für sich.

Tefal Duetto dreiteiliges Pfannenset – für 59,48 Euro bei Amazon* © Tefal / Anzeige

Sensarte Antihaft-Bratpfanne: Kleiner Kundenliebling

Klein, kompakt und praktisch: Die Sensarte-Pfanne* ist die richtige Wahl für Single-Haushalte oder kleine Mahlzeiten. Sie punktet mit einer schweizer Antihaftbeschichtung aus Granitstein-Optik, die langlebig und frei von PFOA ist. Dank des ergonomischen Bakelit-Griffs bleibt die Hand kühl, während die Pfanne schnell aufheizt und gleichmäßig brät. Sie landet bei 4,4 von fünf Sternen nach über 25.000 Bewertungen – Kunden loben die Beschichtung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Optik.

Durchmesser: 20 Zentimeter

Antihaftbeschichtung in Granitstein-Optik

Ergonomischer Holzgriff

Für alle Herdarten inklusive Induktion

Sensarte Antihaft-Bratpfanne – für 20,16 Euro bei Amazon* © Sensarte / Anzeige

WMF Devil Pfannenset, zweiteilig

Mit dem WMF Devil-Set* bekommen Sie gleich zwei robuste Pfannen für den Alltag. Sie sind außen mit Cromargan-Edelstahl beschichtet, innen mit einer robusten Antihaftversiegelung versehen und ideal für fettarmes Braten. Selbst mit wenig Öl bleibt hier nichts am Pfannenboden kleben. Käufer und Käuferinnen loben vor allem die Hitzeverteilung und die simple Reinigung.

Zwei Pfannen: 24 und 28 Zentimeter

Edelstahl-Cromargan

Für alle Herdarten inklusive Induktion

WMF Devil Pfannenset – für 67,30 Euro bei Amazon* © WMF / Anzeige

1.000-mal gekauft im letzten Monat: Silit Calabria-Bratpfanne

Die Silit Calabria* ist eine elegante Wahl für alle, die Wert auf gutes Design und Funktion legen. Sie besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einer Silitan-Beschichtung, die besonders kratzfest und hitzebeständig ist. Auch bei hohen Temperaturen bleibt die Oberfläche stabil – ideal zum scharfen Anbraten. Das Modell wurde laut Amazon im letzten Monat über 1.000-mal verkauft und reiht sich damit neben WMF und Tefal in die Bestsellerliste ein.

Durchmesser: 24 Zentimeter

Silitan-Beschichtung

Auch als 20- oder 28-Zentimeter-Variante erhältlich

Für alle Herdarten inklusive Induktion

Silit Calabria Bratpfanne – für 23,04 Euro bei Amazon* © Silit / Anzeige

Unbeschichtete Edelstahl-Bratpfanne: WMF Profi

Für alle, die wie Profis braten möchten, ist die Bratpfanne aus der Profi-Serie von WMF* eine sehr gute Option. Sie ist aus Cromargan-Edelstahl und kommt ohne Antihaftbeschichtung – damit eignet sie sich ideal zum scharfen Anbraten von Fleisch. Ein weiterer Vorteil: Sie ist sogar backofenfest bis 250 Grad Celsius und kann problemlos in die Spülmaschine. Das macht sie zur flexiblen und langlebigen Investition für ambitionierte Hobbyköche.

Durchmesser: 28 Zentimeter

Edelstahl (Cromargan), unbeschichtet

Backofengeeignet bis 250 Grad Celsius

Für alle Herdarten inklusive Induktion

WMF Prodi Bratpfanne – für 52,44 Euro bei Amazon* © WMF / Anzeige

Fazit: Das sind die beliebtesten Bratpfannen bei Amazon

Von preiswerten Antihaft-Modellen für den Alltag bis zur hochwertigen Edelstahlpfanne für ambitionierte Köche – die Amazon-Bestseller decken ein breites Spektrum ab. Wer sich nicht festlegen möchte, greift am besten zu einem Pfannenset von Tefal oder WMF, während Einzelhaushalte mit einer kompakten Pfanne wie denen von Sensarte oder Silit glücklich werden. Für das scharfe Anbraten von Steaks oder Gemüse ist die WMF-Profi-Edelstahlpfanne die langlebigste Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.