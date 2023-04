Mercedes-Benz EQS SUV: angehobene Elektro-S-Klasse

Luxusklasse mit Batterie-Antrieb: Chef-Stromer der Sternen-Marke auf höher gesetztem Karosserie-Niveau.

Jedem Verbrenner-Modell teilen die Stuttgarter ein Elektro-Pendant zu. Daraus folgt, dass analog zu S-Klasse und GLS nun auch zum EQS eine SUV-Variante addiert wurde. Was den bodennahen vom angehobenen Luxusklasse-Vertreter entscheidend unterscheidet, ist, nebst angehobener Höhe, der Karosserie-Schnitt. Das lässt die Installation einer dritten Sitzreihe im Fond zu. Was jedoch im Zuge der ersten Ausfahrt nicht das Thema war. Sondern die 5,12-Meter-Mächtigkeit der Erscheinung, die Aufmerksamkeit erregt. Was man im Interieur zwar optisch registriert, doch akustisch nicht mitbekommt. So akribisch ist – erwartungsgemäß – die Geräuschdämmung. Die verbannt auch Windgeräusche in die Lautlosigkeit. Denn der Stuttgarter macht vor allem in der allradgetriebenen 580-4Matic-Topversion ordentlich Wind, mit seinen promptest abrufbaren 544 PS. Auch angesichts von 3,210 Metern Radstand ist der 2,7-Tonner (Akku-Kapazität: 108,4 kWh netto) ein beachtliches und unübersehbares Trumm. Das jedoch, dank mitgelieferter Vierrad-Lenkung, citygerecht wendig und agil ist.