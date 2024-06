0:0 - Niederlande und Frankreich sorgen für erste EURO-Nullnummer

Frankreichs Offensiv-Abteilung ist weiter eine der EM-Enttäuschungen. Ohne Superstar Kylian Mbappe wurden bei der ersten EURO-Nullnummer gegen die Niederlande zu viele Chancen vergeben.

Das ist die erste Nullnummer der EURO 2024! Im mit Spannung erwarteten Kracher zwischen der Niederlande und Frankreich bleiben die Tore aus. Weder die Oranje noch die Les Bleus können vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale buchen. Somit wird die Krimi-Entscheidung in der ÖFB-Gruppe auf Dienstag vertagt.

Oranje furios – Le Bleus verstolpern die Führung

Im Topspiel der ÖFB-Gruppengegner geht es von Anfang an hoch her. Bereits in den ersten Sekunden sorgt Oranje für eine furiose Großchance: Leverkusen-Flitzer Jeremie Frimpong jagt einem präzisen Steilpass von Xavi Simons hinterher und schießt von rechts aus spitzem Winkel aufs Tor. Le-Bleus-Keeper Maignan kommt noch mit der Hand ran und rettet in höchster Not. Die Truppe von Bondscoach Ronald Koeman übernimmt das Spielgeschehen und setzt die französische Defensive immer wieder unter Druck.

© APA ×

Zumindest bis zum Mega-Aufreger in der 14. Minute: Frankreichs beste Chance der ersten Halbzeit! Antoine Griezmann, normalerweise eiskalt vor dem Tor, verstolperte das 1:0auf spektakuläre Weise. Nach einer blitzschnellen Kombination mit Adrien Rabiot war der Atletico-Star plötzlich frei vor dem Kasten. Statt den Ball jedoch lässig ins Netz zu schieben, schien Griezmann vom gut gemeinten, aber unnötigen Pass seines Mitspielers überrascht – und trat am Ball vorbei. Der auf der Bank sitzende Mbappé schüttelt mit dem Kopf!

Nach dieser packenden Anfangsphase beruhigt sich das Spielgeschehen allmählich. Beide Teams agieren fortan vorsichtiger, und so geht es torlos in die Pause.

Elftal nach Simons-Tor wenige Sekunden weiter

Der Seitenwechsel hat wenig verändert. Das Spiel entwickelt sich ähnlich zur ersten Halbzeit. Beide Teams drängen auf die Führung, doch das „Golden Goal“ ins Glück belibt beiden verwehrt.

© APA ×

Besonders bitter: Griezmann vergibt in der 65. seinen zweiten Hochkaräter! Nach einem Steckpass von Kanté, verspringt der Ersatz-Kapitän diesmal die Chance. Noch schlimmer kommt es bei Holland: Da Dumfries im Abseits steht und Maignan behindert, wird das 1:0 nicht gegeben.

Durch das Remis steht auch fest, dass für unser ÖFB-Team mit Unterstützung der Polen am letzten Spieltag sogar noch der Gruppensieg möglich ist.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Niederlande - Frankreich 0:0

Leipzig, Red Bull Arena

Schiedsrichter: Taylor (ENG)

Gelbe Karten: Schouten bzw. Keine

NIEDERLANDE: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake - Schouten (73. Veerman), Reijnders, Simons (73. Wijnaldum) - Frimpong (73. Geertruida), Depay (79. Weghorst), Gakpo

FRANKREICH: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kante, Tchouameni, Rabiot - Dembele (75. Coman), Thuram (75. Giroud), Griezmann