1:0 - Italien schenkt Spanien den Gruppensieg

Ein Slapstick-Eigentor macht den Unterschied zwischen Titelverteidiger Italien und Spanien aus. Im Kracher der Gruppe B setzen sich die Iberer mit 1:0 durch und stehen damit als Gruppensieger fix im Achtelfinale der Endrunde.

Spanien gegen Italien. EURO-Rekordsieger gegen Titelverteidiger. Im gestrigen Duell ging es für die beiden Mannschaften um eines: Den vorzeitigen Aufstieg in die K.o-Phase. Der sollte den dominanten Spaniern dank eines Torgeschenks der Gegner gelingen. Pechvogel des Abends? Italien-Verteidiger Riccardo Calafiori.

Der Tipp von Formel-1-Doppelweltmeister Fernando Alonso ging erstmal nicht auf. 21:3 hatte der Spanier vor dem Gigantenduell Auf Schalke für seine Furia Roja vorhergesagt. Nach 1:23 Minuten sah es fast so aus, als würde er Recht behalten.

Spanier mit Volldampf

Die Spanier legten mit Volldampf los und brachten Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma schon nach Anpfiff ins Schwitzen. Per Kopf zielt Pedri aufs Tor, Donnarumma kann erfolgreich dagegen parieren. Die Elf von Luis de la Fuente will mit Köpfchen gegen die Squadra Azzurra vordringen – in der 9. Minute versucht Nico Williams, wie ein paar Minuten zuvor Teamkollege Pedri, einen Kopfball zu versenken, verfehlt das Tor allerdings knapp.

Psg-Torhüter Donnarumma hat in der ersten Halbzeit alle Hände voll zu tun. Jede noch so kleine Lücke nutzt das Team um Kapitän Alvaro Morata um in den Strafraum der Gegner einzudringen. Spaniens Schlusslicht Unai Simon wirkt dagegen beinahe gelangweilt. Dennoch sollte die erste Spielzeit, in Widerspruch zu Alonsos Vorhersagen, torlos bleiben.

Auch ein Seitenwechsel kann der Dominanz der Spanier nichts anhaben, nur das Toreschießen funktioniert weiterhin nicht wie gewünscht. Das sollte sich in der 55. Minute ändern. Durch eine unglückliche Berührung mit dem Knie versenkt Italien-Defensivmann Riccardo Calafiori das Leder im eigenen Tor – 1:0 für Spanien! An diesem Spielstand änderte sich nichts mehr.

Dank des Torgeschenks folgt für Spanien im letzten Gruppenspiel am Montag (21 Uhr) gegen Albanien die Kür. Für Italien steht hingegen ein Endspiel gegen das strauchelnden Kroatien an.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Spanien - Italien 1:0 (0:0)

Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Vincic (SLO)

Tor: Calafiori (55./ET)

Gelbe Karten: Rodri, Le Normand, Carvajal bzw. Donnarumma, Cristante

SPANIEN: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri (71. Alex Baena), Rodri, Ruiz (90.+4 Merino) - Yamal (71. Ferran Torres), Morata (78. Oyarzabal), Williams (78. Perez)

ITALIEN: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho (46. Cristante), Barella - Frattesi (46. Cambiaso), Pellegrini (82. Raspadori) - Chiesa (64. Zaccagni) - Scamacca (64. Retegui)