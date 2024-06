Depay lässt die Stirn nicht mehr frei

Memphis Depay, Offensivspieler der Niederländer, erregt seit wenigen Tagen nicht mehr einzig und allein mit seinem Fußball-können aufsehen. Auch in der Modewelt hat der 30-Jährige jetzt seine Spuren hinterlassen.

Das Accessoire welches für all die Aufregung sorgt ist ein einfaches Stirnband. Als Depay besagtes Stirnband bei einem Testspiel gegen Kanada zum ersten Mal auf den Platz ausführte, überraschte er damit nicht nur die Fans. Auch Cheftrainer Ronald Koeman wusste nichts von der modischen Ergänzung "Ich werde nicht so gern überrascht". Der 30-Jährige Athlet ließ sich jedoch von den Reaktionen nicht aus der Bahn werfen und ging auch bei dem Testspiel gegen Island mit Stirnband an den Start.

So ein Stirnband hat nicht jeder

Für den offiziellen EM -Start pimpte der Fußball-Star seinen Kopfschmuck weiter auf. Bei dem Duell der Niederländer gegen Polen ist auf Depay´s Stirnband, mit goldenem Faden gestickt, seine Rückennummer 10 zu erkennen. Neben der Zahl erscheinen auch die Worte "who cares?" auf seinem Stirnband. Laut dem Sportler hat das Band jedoch nur eine einzige Funktion: es soll den Schweiß von seinem Gesicht und vor Allem von seinen Augen fernhalten.