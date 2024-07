2:1 - England bucht Last-Minute-Ticket für EM-Finale

Englands "Three Lions" haben es geschafft. Die Elf des scharf kritisierten Teamchefs Gareth Southgate setzt sich nach einem Joker-Tor von Ollie Watkins eine Minute vor Schluss mit 2:1 gegen die Niederlande durch.

Mit einem 2:1 im Semifinal-Kracher gegen die Niederlande folgt England den Spaniern ins EM-Finale am Sonntag (21 Uhr, ServusTV live).

Englischen „Angsthasen-Kick“ hatte oe24-Experte Frenkie Schinkels befürchtet. Als hätten Bellingham, Foden & Co. seine kritischen Zeilen gelesen: Im Semifinale begann die vielkritisierte Truppe von Gareth Southgate endlich, Fußball zu spielen. Vielleicht auch gezwungenermaßen. Denn nach nur 7 Minuten stand es 1:0 für die Niederlande: Nach einer Super-Einzelaktion zimmerte Xavi Simons den Ball ins Kreuzeck.

Damit ist das Feuer eröffnet. Dann geht Dumfries Zweikampf gegen England-Superstar Kane zu ungestüm rein. Schiri Zwayer lässt die Szene überprüfen und zeigt auf den Elfmeter-Punkt.

Kane lässt Sheeran jubeln – 1:1

Kapitän Kane übernimmt die Verantwortung und hämmert den Ball unhaltbar für Holland-Goalie Verbruggen neben die Stange ins Tor – 1:1 (18.). Pop-Superstar Ed Sheeran jubelt auf seinem VIP-Platz. Mit seinem 3. Treffer hat sich Kane an die Spitze der Torschützenliste geschossen.

Dann zeigt Foden, warum er zum Premier-League-Spieler des Jahres gekürt wurde – doch Dumfries klärt in höchster Not auf der Linie (23.). Und köpft selbst an die Latte (30.).

Foden bleibt gefährlich: mit einem Schlenzer an den Pfosten (32.); mit einem Drehschuss, den Verbruggen pariert (39.). Bitter für Holland: Stürmer Depay muss verletzt raus.

Nach der Pause will keiner Fehler machen

Nach Seitenwechsel tun sich die Engländer gegen tief stehende Holländer schwer. Beide Teams haben sichtlich Angst, den entscheidenden Fehler zu begehen. In der 65. Minute verlängert Van Dijk einen Veerman-Freistoß, doch England-Goalie Pickford ist hellwach.

Es geht Richtung Verlängerung. Oder schafft es doch noch ein Team in der regulären Spielzeit? Pickford klärt vor Gakpo (78.). Eine Minute später trifft Saka ins Holland-Tor – Abseits!

„Joker“ Watkins trifft 2:1-Siegtreffer

Im Finish ersetzt Southgate seine gefährlichsten Offensivleute Kane und Foden durch Watkins und Palmer, die beide gleich mal eine Doppelchance vernebeln (89.). Aber dann schießt Watkins nach Vorarbeit von Palmer die Engländer ins Final-Glück (90.+1). Was für ein Gold-Händchen vom englischen Trainer!

Drei Jahre nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien nehmen die Engländer den nächsten Anlauf auf den ersten Titel seit dem WM-Triumph 1966!

Zahlen & Fakten zum Spiel

Niederlande - England 1:2 (1:1)

Dortmund

Schiedsrichter: Zwayer (GER)

Tore: 1:0 Simons (7.), 1:1 Kane (18./E), 1:2 Watkins (90.+1)

Gelbe Karten: Dumfries, Van Dijk, Simons bzw. Bellingham, Saka, Trippier

NIEDERLANDE: Verbruggen - Dumfries (90.+3 Zirkzee), de Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Malen (46. Weghorst), Simons (90.+3 Brobbey), Gakpo - Depay (35. Veerman)

ENGLAND: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier (46. Shaw) - Mainoo (90.+3 Gallagher), Rice - Saka (90.+3 Konsa), Bellingham, Foden (80. Palmer) - Kane (80. Watkins)