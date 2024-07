BVB-Stadion wird zu Popstar-Party

Das englische Nationalteam hat einige berühmte Unterstützer mit in Dortmund dabei.

Von Englands Stürmer-König Harry Kane bis hin zu Niederlande-Abwehrboss Virgil van Dijk sind im zweiten Halbfinale der diesjährigen Europameisterschaft einige Stars anzutreffen. Doch auch abseits des Spielfeldes lässt sich die ein oder andere Berühmtheit auf den Tribünen des BVB-Stadions blicken.

Ed Sheeran und Adele in Dortmund mit dabei

Wenn das eigene Heimatland ein Semifinale bei einer EM bestreitet, kann man sich das natürlich nicht entgehen lassen. Das dürften sich auch die britischen Popstars Adele und Ed Sheeran gedacht haben. Die beiden verfolgten den Fußball-Kracher live vor Ort mit. Das lässt auch in den Hintergrund rücken, dass Prinz William dieses Mal nicht hautnah dabei sein kann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ed Sheeran als Unterstützer der "Three Lions" unterwegs ist. Schon das Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1) verfolgte der 33-Jährige in der Arena auf Schalke mit. Vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz (5:3 n.E.) stattete der Brite den Fußball-Profis noch einen Besuch in deren Hotel ab und performte seinen Hit "A-Team" für die Mannschaft.