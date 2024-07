2:1 n. V. - Spanien beendet deutschen EURO-Traum

Der Viertelfinal-Kracher zwischen Spanien und Deutschland wurde zur Härteschlacht. Am Ende setzt sich Spanien mit 2:1 nach Verlängerung durch. Mann des Spiels wurde der Leipziger Dani Olmo, der mit einem Tor & Assist den Unterschied ausmachte.

“La Furia Roja“ beendete Projekt „Sommermärchen 2.0“ Der große Traum vom Heim-EM-Titel ist für die deutsche Nationalmannschaft nach einer 1:2-Niederlage gegen die Spanier geplatzt.

Anpfiff in der Stuttgart Arena, in der die Deutschen in der Vergangenheit so oft siegen sollten, wie in keinem anderen Stadion (22 Siege bei 35 Spielen).