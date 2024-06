5:1 - Deutsche Ballermänner feiern erste EURO-Party

Die DFB-Elf ist sensationell gut in die Heim-EM gestartet. Das Team von Julian Nagelsmann schoss Schottland zum Auftakt mit 5:1 aus dem Stadion in München.

EM-Gastgeber Deutschland ist „Völlig losgelöst und legt einen Traumstart hin! Mit einem fulminanten 5:1-Erfolg über Schottland unterstrich das DFB-Team im Eröffnungsspiel eindrucksvoll seine Titelambitionen und versetzt das Land in völlige EUROphorie.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



»Wusiavertz« nicht zu bremsen

Mission Sommermärchen 2.0 startet für die DFB-Elf beinahe mit einem Blitzstart: Abwehrchef Rüdiger setzt Wirtz in Szene, der am schottischen Keeper Gun scheitert. Trotz Abseits ein erster Warnschuss der Deutschen. Keine zehn Minuten später macht es der Leverkusen-Flitzer besser: Nach einer „Kroos-artigen“ Vorarbeit aus 25 Metern und einem Flachpass von Kimmich zappelt der Ball ins Netz – 1:0 (10.) Deutschland! Doch damit nicht genug. Die Nagelsmann-Truppe setzt sofort nach: Und wieder ist es Mittelfeld-Motor Kroos, der mit einem Zuspiel zu Gündogan die nächste Zaubershow einleitet. Der Kapitän spielt einen herrlichen Ball auf Havertz, der mustergültig auf Magic-Musiala zurücklegt. Der Bayern-Youngster legt sich das Leder zurecht und jagt die Kugel unhaltbar in die Maschen – Das ist das 2:0 (19.)!

Der krönende Abschluss vor der Pause: Nach einem Brutalo-Foul des schottischen Bad-Boy Porteous zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Havertz lässt sich nicht zweimal bitten und verwandelt sicher zum 3:0 (45.+1).

Joker-Fülle besiegelt Sieg mit Mega-Rakete

Auch nach dem Wiederanpfiff bleibt das erste von 51 EM-Duellen hauptsächlich im schottischen Sechzehner verankert. Die „Highlander“ versuchen zwar immer wieder nach vorne zu spielen, doch ihre Angriffe verpuffen meist ungefährlich. Ganz im Gegenteil von den deutschen Chancen. Vor allem Musiala dribbelt sich immer wieder in Szene. Wie auch in der 68. Minute: Der Bayern-Profi probiert es über Gündogan, der das Anspiel aber nicht richtig verarbeiten kann. Doch der eingewechselte Füllkrug steht goldrichtig und hämmert den Ball mit 110 km/h an Goalie Gun vorbei ins Netz – 3:0 (68.)!

Nach Müller-Vorlage gelingt Fülle dann sogar fast noch der Doppelpack. Der BVB-Profi steht jedoch im Abseits. Das Ehrentor war leider ein Eigentor von Rüdiger zum 4:1, das die schottischen Fans wie einen Sieg feierten. Can machte die deutsche Party perfekt. Sein Schuss fiel unmittelbar vor dem Schlusspfiff genau ins lange Eck zum 5:1. Es war der höchste Sieg Deutschlands bei einer Europameisterschaft!

Zahlen & Fakten zum Spiel

Deutschland - Schottland 5:1 (3:0)

München, Allianz Arena

Schiedsrichter: Turpin (FRA)

Tore: 1:0 Wirtz (10.), 2:0 Musiala(19.) , 3:0 Havertz (45.+1/E), 4:0 Füllkrug (68.), 4:1 Rüdiger (87./ET), 5:1 Can (90.+3)

Gelbe Karten: Andrich, Tah bzw. Ralston

Rote Karte: Porteous (44./Foulspiel)

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (46. Gross), Kroos (80. Can) - Musiala (74. Musiala), Gündogan, Wirtz (63. Sané) - Havertz (63- Füllkrug)Schottland: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney (78. McKenna) - Ralston, McTominay, McGregor (63. Gilmour), Robertson - Christie (82. Shankland), Adams (46. Hanley), McGinn (67. McLean)