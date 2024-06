1. Highlight: Heidi Beckenbauer schickt himmlischen Gruß an ihren Franz

Bei der Eröffnung kam es zu einer emotionalen Geste von Heidi Beckenbauer, der Witwe des verstorbenen deutschen Fußball-Kaisers.

66.000 Fans in der ausverkauften Arena in München sahen eine eher bescheidene Eröffnung der UEFA EURO 2024. Diverse Tänzer in bunten Gewändern tanzten zur Musik aus der Konserve. Als alle bereits gedacht hatte, die langweiligste Zeremonie aller Zeiten hinter sich gebracht zu haben, kam es doch noch zu einem Gänsehaut-Moment.

Grund: Heidi Beckenbauer betrat den Rasen. An ihrer Seite: Jürgen Klinsmann und Bernhard Dietz, die Europameister-Kapitäne von 1996 und 1980. Am Anzeige-Screen wurde das Konterfei von Franz Beckenbauer gezeigt und sofort änderte sich die Stimmung unter den Fans. Minutenlanger Beifall folgte. Ausgerechnet der verstorbene Fußball-Kaiser Franz musste die Eröffnung retten. Beim Abgang bedankte sich Heidi und schickte einen Gruß Richtung Himmel. Was für ein Moment! Beckenbauer war im Januar im Alter von 78 Jahren gestorben, der deutsche Fußball-Kaiser war Spielführer beim ersten EM-Triumph Deutschlands 1972.