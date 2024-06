Abcashen mit den Stars der EURO

Noch-Nie-Europameister England ist Favorit, Österreich im Mittelfeld und Georgien gilt als Risikotipp.

Mit dem Anpfiff zur EURO haben traditionell auch die Wettbüros Hochkonjunktur. Am wenigsten zu verdienen gibt es kurioserweise, falls die Engländer, die noch nie Europameister wurden, es diesmal schaffen würden. Mit einer 5,00er Titelquote (Admiral) geht Gareth Southgate mit den Three Lions als Favorit ins Rennen. Knapp dahinter: WM-Finalist Frankreich (5,50).

Titelverteidiger Italien nur im Mittelfeld

Die italienischen Titelverteidiger siedeln sich nur auf Platz 7 (Titel-Quote 15,00) an. Möglicher Grund: Die Helden der EURO 2021 wie Chiellini (39) oder Bonucci (37) haben sich längst verabschiedet. Außerdem hängen die Trauben um die Top-2-Plätze, die den automatischen Aufstieg ins Achtelfinale bedeuten, in Gruppe B mit den Top-Teams Spanien (9,00) und Kroatien hoch. Wobei die Kroaten nur mit einer Außenseiter-Quote von 25,00 gehandelt werden.

Und die Österreicher? Marko Arnautovic & Co. zieren die untere Mitte in der Wett-Tabelle. Mit einer 30.00er Quote bietet sich hier allerdings die Möglichkeit die 30-fache Summe des Wetteinsatzes abzucashen. Wobei Wettfreunde rasch handeln sollten: Bei einem möglichen Erfolg (bzw. auch schon einem Remis) in unserem ersten EM-Spiel gegen Frankreich würde unsere Quote drastisch sinken.

Dänen als Geheimtipp

Ein Geheimtipp für Wettfreunde wären auch die Dänen (Quote 45,00): Nach ihrem vor 32 Jahren gewonnen EM-Titel gilt die dänische Mannschaft wieder als Geheimtipp. Für Insider haben die Skandinavier die Deutschen als „Turniermannschaft“ abgelöst. Bereits bei der EM 2021 haben die Dänen ihre neuen Qualitäten unter Beweis gestellt: Damals schafften es Kasper Hjumlands starken Männer ins Halbfinale und mussten sich erst in der der Verlängerung England geschlagen geben. Diesmal soll es noch besser laufen. Bereits in der Gruppenphase treffen Eriksson & Co. auf den Favoriten und hätten auch im Falle einer Niederlage noch die Chance aufs Achtelfinale, denn nicht nur die ersten beiden Mannschaften einer Gruppe kommen weiter, sondern auch die vier besten Drittplatzierten.

Und was spricht dafür, ein paar Euro auf die Außenseiter zu setzen? Slowenien (280,00) gewann sieben von zehn Qualifikations-Partien. Georgien setzte sich in der Quali gegen Schottland und Norwegen durch. Für die Georgier gäbe es sogar das 500-Fache – ebenso wie für einen Titel von Sensations-Teilnehmer Albanien, wo es allerdings bei Gruppengegnern Spanien, Italien und Kroatien wenig zu holen ist.