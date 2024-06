× Bienen-Alarm: Feuerwehreinsatz vor EM-Spiel in Stuttgart

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz in die Arena Stuttgart gerufen.

Die Einsatzkräfte erschienen in spezieller Schutzkleidung, um ein Bienennest zu entfernen, das sich an einer Werbebande am Spielfeldrand niedergelassen hatte.

Lesen Sie auch: Frankreich-Schock: Mbappé muss operiert werden

Bienenschwarm am Spielfeldrand

Nur einen Tag vor dem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn hatten sich die Bienen dort eingenistet. Die Feuerwehr konnte das Nest vollständig entfernen und die Bienen in eine neue Umgebung bringen, fernab des Stadions.

© FW Stuttgart ×

Keine Gefahr für Menschen

Zum Zeitpunkt des Einsatzes war das Stadion leer. Laut Feuerwehr bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Spieler oder Zuschauer. Die schnelle und professionelle Arbeit der Einsatzkräfte sorgte dafür, dass das Spiel am nächsten Tag ohne Probleme stattfinden konnte.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Interessanterweise war dies nicht das erste Mal, dass ein Bienenschwarm die Arena Stuttgart heimsuchte. Bereits im Mai kam es zu einem ähnlichen Vorfall, als sich kurz vor dem Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München Bienen im Stadion niederließen und entfernt werden mussten.