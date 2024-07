Emotionaler Tweet von Prinz William an die "Three Lions"

Prinz William übermittelte auf Twitter eine herzliche persönliche Botschaft nach der Niederlage Englands gegen Spanien heute Abend. Der Thronfolger sah sich gemeinsam mit seinem Sohn Prinz George den Showdown im Olympiastadion in Berlin an. In einem Post vom offiziellen Account des Kensington Palace nur Sekunden nach dem Schlusspfiff drückte er der Mannschaft sein Mitgefühl aus, nachdem sie mit ansehen musste, wie sie den Sieg knapp verpasst hatte.

This time it just wasn’t meant to be. We’re all still so proud of you. Onwards @England. W