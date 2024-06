Georgien-Star zeigt sich als begeisterter Ronaldo-Fan

Am Ende des spannenden letzten Gruppenspiels der Europameisterschaft triumphierte die georgische Nationalmannschaft mit einem beeindruckenden 2:0-Sieg über Portugal.

Die portugiesische Mannschaft, angeführt von der Fußballlegende Cristiano Ronaldo, musste sich unerwartet geschlagen geben. Nach dem Spiel zeigte Khvicha Kvaratskhelia seine Bewunderung für Cristiano Ronaldo.

Ein schneller Start: Das erste Tor nach nur zwei Minuten

Khvicha Kvaratskhelia, der bereits zwei Minuten nach dem Anpfiff das erste Tor erzielte, wurde zum "Man of the Match" gekürt.

Seine herausragende Leistung auf dem Spielfeld sicherte nicht nur den Sieg für Georgien, sondern verschaffte ihm auch große Anerkennung. Doch für Kvaratskhelia gab es noch einen anderen, sehr persönlichen Höhepunkt an diesem Abend.

Trikottausch mit Cristiano Ronaldo

Direkt nach dem Schlusspfiff nutzte der junge Georgier die Gelegenheit und tauschte sein Trikot mit Cristiano Ronaldo. Dieser Moment war für Kvaratskhelia offensichtlich ein Traum, der in Erfüllung ging. Stolz präsentierte er seine Errungenschaft auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf Instagram.

???????????????????? Kvaratskhelia with Ronaldo’s shirt and MOTM Award: “Dreams”. pic.twitter.com/AOIeWgH5En — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

In seiner Story zeigte er sowohl die "Man of the Match"-Trophäe als auch das Trikot von Ronaldo und schrieb dazu das Wort "Dreams" (zu Deutsch: Träume).

Feierlichkeiten in der Kabine

Nach dem Match hat der Torschütze auch n der Umkleidekabine noch gefeiert, natürlich im Ronaldo-Trikot.

Kvaratskhelia wearing Cristiano Ronaldo’s shirt after the game, He's is so happy#EURO2024 pic.twitter.com/itrppnHZFI — Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) June 26, 2024

Kvaratskhelia genoss diesen Moment sichtlich und teilte ihn mit seinen Fans weltweit.

Am 30. Juni treffen die Georgier im Achtelfinale auf Spanien. Wir bleiben gespannt ob ihnen die nächste Sensation gelingt.