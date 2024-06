Gut geschlafen? England-Fan wacht im komplett leeren EM-Stadion auf

Im Kino einschlafen oder im Zug auf der Heimfahrt ist nicht ungewöhnlich. Doch in einem Fußballstadion einzuschlafen ist eher selten. Noch seltener ist es wahrscheinlich, erst wieder aufzuwachen, wenn es komplett leer ist - um vier Uhr morgens.

Doch genau das ist nun einem Engländer nach dem England-Sieg gegen Serbien in der Arena auf Schalke passiert. Wann genau er eingeschlafen ist, ob erst nach dem Spiel oder sogar schon währenddessen, ist unklar. Doch als er aufwachte, waren alle um ihn herum verschwunden. Und auch das Fußballspiel war schon lange vorbei.

An England fan woke up this morning at 4am still inside the stadium, completely empty…



