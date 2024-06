× Massenschlägerei mit Präsidenten-Sohn vor Serbien-Match gegen England

Rund fünf Stunden vor dem Anpfiff des EM-Auftaktspiels der Engländer gegen Serbien kam es in Gelsenkirchen zu wüsten Szenen. Vor einem Lokal in der Innenstadt gerieten die beiden rivalisierenden Fanlager aneinander und ließen es mächtig krachen: Fliegende Stühle, zerbrochene Gläser und gezupfte Fetzen (gestohlene Banner gegnerischer Anhängergruppen) reihten sich neben blutüberströmte Gesichter - Bilder, die bei einer EURO niemand sehen will.

Jetzt wurde bekannt, dass laut internationalen Medienberichten auch Danilo Vucic, der Sohn des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic unter den Schlägern war.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy