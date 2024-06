Herzerwärmende Aktion: Schotten-Fans gehen gerade viral

Mit einer rührenden Geste in Köln zeigen sie, dass es bei der EM 2024 nicht nur um Fußball geht.

Am Mittwochabend trifft Schottland bei der Europameisterschaft 2024 in der Gruppe A auf die Schweizer Nationalmannschaft. Vor diesem spannenden Spiel sorgt ein Video auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) für Begeisterung:

Scotland fans, we knew we’d love having you here for the Euros.



You’re always welcome ????pic.twitter.com/4xaQ5jSCOR