Mega-Hype um ÖFB-Team: Achtelfinal-Tickets kosten 1.000 Euro

Ganz Österreich ist im Fußball-Fieber, doch wer beim Achtelfinale am Dienstag in Leipzig dabei sein will, muss mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Ganz Österreich ist EURO-narrisch! Nach dem Wunder von Berlin träumen die heimischen Fans vom nächsten Coup. Als Gruppensieger fährt das Team von Taktik-Genie Ralf Rangnick am Dienstag im Kampf um das Viertelfinale nach Leipzig. Im Stadion der Bullen, wo unsere Team-Stars Baumgartner und Seiwald ihre Ligaspiele bestreiten und Ralf Rangnick, sowie Marcel Sabitzer schon große Erfolge feiern konnten, soll eine Heimspielatmosphäre entstehen.

Sobald alle Achtelfinalpaarungen stehen, erhält der ÖFB von der UEFA ein Kartenkontigent von 6.000 Tickets, die in den freien Verkauf gehen. Besonders bitter ist, dass wir ausgerechnet im kleinsten Stadion der EURO spielen müssen, und das ganz alleine füllen könnten. Wer nicht auf die Mini-Chance warten will im Fan-Block zu sitzen, kann aber jetzt schon zuschlagen. Auf der Ticket-Plattform viagogo gibt es noch Resttickets.

2.000 € für ein Fußballspiel

Allerdings könnte man um den Preis einer Karte mittlerweile einen einwöchigen All-Inclusive-Urlaub buchen. Bis zu 1.400 Euro kosten die Karten. Da ist aber die Anreise oder ein Aufenthalt im Hotel noch nicht inkludiert. Denn auch die Flugpreise am Matchtag schießen in die Höhe. Am Dienstagnachmittag musste man für den Luftweg von Wien nach Leipzig noch 400 € bezahlen, Mittwochmittag gab es unter 1.000 Euro keinen Flug mehr, der rechtzeitig zum Ankick am Dienstag um 21 Uhr in Leipzig landen würde.

Trotz dieses Preis-Wahnsinns wird die rot-weiß-rote Fan-Lawine Leipzig überrollen. Denn man kommt beinahe in ein Stückchen Heimat im Osten von Deutschland. Denn die historische Arena in Leipzig ist fest in rot-weiß-roter Hand. Dietrich Mateschitz hat für eines seiner Herzensprojekte, RB Leipzig, 2017 das Stadion für läppische 116 Millionen Euro gekauft. Sieben Jahre später greift ausgerechnet die österreichsiche Nationalmannschaft an diesem Ort nach dem nächsten historischen Meilenstein.