ÖFB-Fans feiern Fußball-Omi aus Düsseldorf

Super EM-Stimmung: Spontane Balkonaktion sorgt in Düsseldorf für herzerwärmende Szenen.

Während des gestrigen Euro-Spiels zwischen Österreich und Frankreich erlebten die österreichischen Fußballfans in Düsseldorf einen herzerwärmenden Augenblick der Verbundenheit.

Balkon-Choreo mit Fußball-Omi

Jene ÖFB-Fans, die gestern das Euro-Spiel ihrer Nation gegen Frankreich besuchten, bemühten sich darum auch die lokalen Bewohner zu begeistern. Die Rot-weiß-rote Fan-Menge kam schließlich an dem Balkon einer älteren Dame vorbei. Jene war erstmal nur rausgekommen, um sie vorbeiziehen zu sehen. Indem sie dann aber begannen ihre Hände in ihre Richtung zu bewegen, in Erwartung Sie lasse sich auf den Spaß ein, ging dann alles ganz schnell:

Die Frau schloss sich dem Scherz an und machte die gleiche Geste zurück zum Publikum, bis - auf Anraten ihrer jüngeren Begleiterin - die Frau ihre Arme in die Luft warf, was mächtige Freudenschreie und Winken von der Menge unten auslöste.

Die Szene zeigt, wie Sport Menschen zusammenbringen kann, selbst über Ländergrenzen hinweg. Die spontane Aktion der älteren Dame und die enthusiastische Reaktion unserer Fans verdeutlichen die Magie des Sports und die Freude, die er schaffen kann.