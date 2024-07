Vergewaltigung! Polizei ermittelt gegen EM-Betreuer aus Albanien

Nach der Abreise der Mannschaft gab es schwere Vorwürfe.

Eine Mitarbeiterin eines Hotels der Sportschule Kaiserau in Kamen soll am 23.6. Abend vergewaltigt worden sein.

Der Täter soll ein EM-Mitarbeiter der Mannschaft aus Albanien sein, so berichtet es die Bild mit Bezugnahme auf den Hellweger Anzeiger.

Die Tat soll die 18 Jahre alte Frau der Polizei Unna so geschildert haben: Der Albaner habe sie in die Küche gedrängt, geküsst und sexuell missbraucht. Umgehend wurde die Polizei informiert, doch trotz des Tatverdachtes durfte der Beschuldigte ohne Hindernisse am Tag darauf nach Hause im Flugzeug zurückreisen. "Da ein dringender Tatverdacht bisher nicht vorliegt, ist ein Haftbefehls-Antrag nicht gestellt worden," so eine Sprecherin der Behörde.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich weder um einen Spieler noch um einen höherrangigen Funktionär handeln. Er soll mittlerweile vom Fußballverband suspendiert worden sein.