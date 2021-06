Belgien-Schock: De Bruyne verletzt ausgewechselt

Belgiens Superstar Kevin de Bruyne musste im Achtelfinale gegen Portugal verletzt ausgewechselt werden.

Im Achtelfinal-Schlager zwischen Belgien und Portugal kam es zum Duell der ganz großen Stars. Die Portugiesen, angeführt von Rekordmann Cristiano Ronaldo, treffen auf die "goldenen Generation" der Belgier mit Romelu Lukaku, Eden Hazard und Herzstück Kevin de Bruyne. Die Anfangsphase des erhofften Top-Duells hielt jedoch nicht das, was sie versprochen hatte. Erst Dortmund-Legionär Thorgan Hazard musste sich ein Herz fassen und den Hammer auspacken. Der jüngere Bruder von Kapitän Eden zirkelte die Kugel maßgeschneidert in die Maschen - Portugal-Goalie Rui Patricio war machtlos.

Trotz der belgischen Führung endete die erste Hälfte mit einem Schock-Moment für die "roten Teufel". Kurz vor Abpfiff legte Portugals Palinha Mittelfeld-Star Kevin de Bruyne im Mittelkreis. Der Manchester-City-Star konnte nach kurzer Behandlung weitermachen - Gegenspieler Palinha wurde mit einer Gelben Karte bestraft.

Kurz nach Wiederanpfiff ging es für de Bruyne dann doch nicht mehr weiter. Der Superstar hockte im Mittelkreis deutete seinen Wechselwunsch an. Für den 29-Jährigen kam Angreifer Dries Mertens in die Partie. Noch ist nicht unklar, ob de Bruyne in einem möglichen Viertelfinale einsatzfähig ist. Aus belgischer Sicht kann man nur hoffen, dass sich de Bruyne schnell wieder erholt.