Darum gibt es kein Spiel um Platz 3 bei der EURO

Halbfinal-Verlierer Kylian Mbappe und Niederlande-Kapitän Van Dijk dürfen vor dem großen Finale am Sonntag (21 Uhr/live auf ServusTV) nicht noch einmal ran.

England und Spanien bereiten sich auf das Fußball-EM-Finale am Sonntag (ab 21 Uhr/live auf Sport24-Liveticker) vor, für die unterlegenen Halbfinalisten Niederlande und Frankreich geht es direkt nach Hause. Denn anders als bei Weltmeisterschaften gibt es bei Europameisterschaften kein Spiel um Platz drei - so auch bei der diesjährigen Auflage des Turniers in Deutschland.

»Spiel ist nicht attraktiv genug«

Die UEFA erklärte auf Anfrage, das Spiel um Platz drei sei im Zuge einer Modus-Änderung des Turniers von 1980 auf 1984 abgeschafft worden. „Das Spiel galt nicht als attraktiv und ist seitdem nicht mehr Teil der EURO“, hieß es vom Kontinentalverband. Es gebe auch keine Pläne, ein solches Match wieder einzuführen. 1980 setzte sich im bisher letzten Spiel um Platz drei bei einer EM die Tschechoslowakei im Elfmeterschießen gegen Italien durch, den Titel holte Deutschland.