Engländer schrecken selbst vor Gurkenwasser nicht zurück

Englands Fußball Nationalteam hat die Schnauze voll von Krämpfen. Neben Stinknormalem Wasser trinken die Athleten während EURO Spielen ab sofort auch Gurkenwasser.

Das Wasser, in welchem herkömmliche Essiggurken normalerweise schwimmen, soll laut einer amerikanischen Studie, die Dauer eines Krampfes um bis zur Hälfte verkürzen können. Die Fußball-Stars scheinen davon Wind bekommen zu haben und kippen sich nun das essighaltige-Wasser hinunter um schneller wieder fit zu werden. Sein Debüt feierte das Gurkenwasser bereits bei dem Spiel der Engländer gegen Serbien. Verteidiger Kieran Trippier bediente sich hier an dem Wundermittel. Aber noch nicht alle haben gebrauch von dem einzigartigen Getränk gemacht: „Ich selbst habe es bisher nicht getrunken. Der Fußball entwickelt sich weiter. Die Sportwissenschaft sagt, dass das zum Ende des Spiels hilft.“ so Kyle Walker.

kulinarische Grenze: Currywurst

Ganz so abgehärtet scheinen die Geschmacksknospen der Athleten dennoch nicht zu sein, so müssen sie sich etwa nach einem Biss in eine Currywurst fast übergeben. Aber nicht nur für deutsche Speisen hat die englischen Mannschaft anscheinend nicht viel übrig auch über den Spielort Gelsenkirchen wird kein gutes Wort verloren. Eines steht jedenfalls fest: das Team rund um Trainer Southgate versucht mit allen erlaubten Mitteln ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, da machen sie auch vor Gurkenwasser nicht halt.