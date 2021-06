EURO-Aus für Ousmane Dembele

Für Frankreichs Stürmer Ousmane Dembele ist die Fußball-EM wegen einer Verletzung vorzeitig beendet.

Das gab der französische Fußballverband am Montag bekannt. Dembele war am Samstag beim 1:1 gegen Ungarn in der 57. Minute eingewechselt und nach einem Schlag aufs Knie wieder ausgewechselt (87.) worden. Laut Berichten muss der Spieler des FC Barcelona rund drei Wochen pausieren, ein weiterer Einsatz bei der EM kommt somit nicht infrage.

Frankreich hat auch ohne Dembele noch zahlreiche Optionen im Angriff. Zu den gesetzten Antoine Griezmann, Karim Benzema und Kylian Mbappe kommen Olivier Giroud, Kingsley Coman und Wissam Ben Yedder. Der Weltmeister von 2018 führt die Gruppe F mit fünf Punkten an, am Mittwoch steigt das letzte Gruppenspiel gegen Portugal.