Gastgeber Deutschland macht Jagd auf Jackpot

Für das deutsche Nationalteam wäre ein Sieg bei der diesjährigen EURO ein ganz besonderer. Nicht nur, weil es eine unglaubliche Erfahrung wäre sich im eigenen Land zum Europameister zu krönen, sondern auch weil im Fall eines Titels eine beachtliche Prämie auf die Spieler wartet.

Mit einer Rekordsumme von 400.000€ würde der DFB Toni Kroos und Co. für den Triumph belohnen. Auf diese Summe haben sich der Verband mit dem Spielerrat, dem auch Kapitän Ilkay Gündogan angehört, geeinigt. Das würde den DFB für 26 Kaderspieler 10,4Mio. € kosten. Zum Vergleich: Für den WM-Erfolg 2014 in Brasilien erhielten die Erfolgsspieler 300.000€.

Prämien werden an die deutschen Profis allerdings nur ausbezahlt, wenn man es über die Gruppenphase hinaus schafft.

Die Gastgeber sind die einzigen EURO-Teilnehmer die offen über diesen Bonus sprechen – bei den anderen Teams bleibt dies bis jetzt hinter verschlossenen Türen.