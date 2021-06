Im legendären Londoner Wembley-Stadion steigt das große EM-Finale. Oe24 präsentiert die Spielorte im Kurzportrait.

London. Alle Mannschaften wollen nach London. Denn dort steigt im Wembley-Stadion am 11. Juli das EM-Finale. Wie viele Zuschauer dann in die prächtige Arena dürfen, ist noch unklar. Während der drei Gruppenspiele und beim Achtelfinale soll mindestens ein Viertel der Plätze besetzt werden, das wären 25.000 Fans.

© Getty 22.500 Zuschauer (ca 25. Prozent). Drei Gruppenspiele, zwei Achtelfinale, beide Halbfinali, Finale. ×

Und wer nicht ins Stadion kann, der wird die Spiele wohl in einem der zahlreichen Pubs der englischen Hauptstadt verfolgen können. Die Impfkampagne der Engländer kam relativ schnell in Gang, viele Restaurants und Bars sind längst unter Corona-Bedingungen wieder geöffnet. So könnten während der EM auch wieder zahlreiche Touristen in der Stadt unterwegs sein. Denn London bietet schließlich nicht nur Fußball. Für kulinarische Höhepunkte sind die Briten zwar nicht bekannt. Doch darüber hinaus gibt es in London viele Sehenswürdigkeiten zu bestaunen.