Fußball-Fans dürfen sich in München auf echte Kracher-Partien freuen. Oe24 präsentiert die Spielorte im Kurzportrait.

München. Deutschland trägt seine Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) in der Münchner Allianz-Arena aus. Nach aktuellem Stand sollen bis zu 14.500 Zuschauer im Stadion des FC Bayern erlaubt sein.

© Getty 14.500 Zuschauer (ca. 22 Prozent). Drei Gruppenspiele, ein Viertelfinale. ×

An ausufernde Fanfeste in der bayerischen Landeshauptstadt rund um den Marienplatz ist dennoch nicht zu denken. Immerhin erlaubt sein dürfte die Außengastronomie in den weltweit bekannten Münchner Biergärten. Im Sommer, wenn unter anderem der Englische Garten lockt, reisen unter normalen Umständen Tausende Touristen in die grüne Millionenstadt mit etlichen historischen Sehenswürdigkeiten.