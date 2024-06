Heftige Prügelei in Dortmund zwischen Türken und Georgiern

Viele Fans stimmen sich friedlich auf die EM-Partie Türkei - Georgien ein. Einige liefern sich aber auch Auseinandersetzungen.

Vor dem EM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und Georgien sind Fans beider Nationen im Stadion aufeinander losgegangen. Mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie am Dienstag um 18.00 Uhr (RTL und MagentaTV) lieferten sie sich in einer Ecke des Dortmunder Stadions Auseinandersetzungen. Auch Becher und andere Gegenstände flogen durch die Luft. Die Polizei schritt ein und sicherte den Bereich. So beruhigte sich die Situation wieder.