Spinazzola feuert »Squadra« vor Ort an

Das Finale im TV schauen? Kommt für den verletzten Italiener Spinazzola nicht in Frage.

Auf dem Platz muss Italien im Finale auf Leonardo Spinazzola verzichten. Doch der 28-Jährige wird trotz seines Achillessehnenrisses in London dabei sein. Laut der "Gazzetta dello Sport" wird er sowohl morgen mit der Mannschaft im Flugzeug sitzen, als auch im Teamhotel für mentale Unterstützung sorgen.

Schinkels: "Spinazzola-Verletzung motiviert zusätzlich"

"Ich glaube, der Achillessehnenriss von Leonardo Spinazzola hat ganz Italien tief getroffen. Er fehlt der Mannschaft zwar sportlich, seine Verletzung wird aber auch beflügeln: Denn er ist für Mancini & Co. ein Grund mehr, den EM-Titel nach Italien zu holen, so ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels in seinem EURO-Finalcheck.

Mit seiner Familie hat er seinem Team im Halbfinale erfolgreich die Daumen gedrückt.