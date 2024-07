König Charles Nachricht an Southgate & Co.

König Charles III. gratuliert Englands Fußballmannschaft zum Einzug ins Finale der Europameisterschaft.

Nach einem spannenden Halbfinalspiel feiert England seinen Einzug ins Finale der UEFA Europameisterschaft.

König Charles III. drückt Englands Team die Daumen

König Charles III. hat der englischen Fußballnationalmannschaft zu ihrem Sieg über die Niederlande im Halbfinale der UEFA Europameisterschaft gratuliert. Der entscheidende Treffer von Ollie Watkins in der 91. Minute sicherte Englands Platz im Finale, das nun zum zweiten Mal in Folge erreicht wurde.

Eine königliche Botschaft

In einer persönlichen Nachricht an Trainer Gareth Southgate und das gesamte Team äußerte der König seine Freude über den Erfolg und übermittelte beste Wünsche für das bevorstehende Finale am Sonntag. "Meine Frau und ich schließen uns unserer gesamten Familie an, um Ihnen herzlich zu gratulieren, dass Sie das Finale der UEFA Europameisterschaft erreicht haben, und wir senden unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag", so König Charles III.

Hoffnung auf einen klaren Sieg

Mit einem Augenzwinkern ermutigte der König das Team, den Sieg frühzeitig zu sichern und damit die Spannung eines möglichen späten Tores oder eines weiteren Elfmeterdramas zu vermeiden. "Wenn ich Sie ermutigen darf, den Sieg zu sichern, bevor es zu späten Wunder-Toren oder einem weiteren Elfmeterdrama kommt, bin ich sicher, dass der Stress auf die kollektive Herzfrequenz und den Blutdruck der Nation erheblich gemildert würde! Viel Glück, England."