Lamine Yamal: DAS ist die Freundin des spanischen Juwels

Nach dem Triumph im Finale der EURO 2024 jubelte Spaniens Wunderkind Lamine Yamal auf dem Spielfeld mit seinen Liebsten - unter anderem mit seiner Freundin.

Beruflich könnte es für Spaniens Jung-Juwel Lamine Yamal nicht besser laufen. Mit 16 Jahren startete das neueste Talent vom FC Barcelona vor einem Monat in die EURO in Deutschland und brach dort einen Altersrekord nach dem anderen. Am Sonntag Abend erlebte der mittlerweile 17-Jährige dann das Highlight seiner bisherigen Karriere und krönte sich mit den Spaniern zum Europameister. Doch auch privat dürfte es bei dem Flügelspieler blendend laufen.

Yamal präsentiert sich mit Freundin

Nach dem 2:1-Sieg im Finale gegen die Engländer jubelte Yamal mit seiner Familie über den Triumph. Auf dem Spielfeld posierte der Spanier mit seinen Liebsten für Bilder. Dabei fiel vor allem eine junge Dame auf, die sehr vertraut mit dem Youngster wirkte.

Bei dem Mädchen handelt es sich um die Spanierin Alex Padrilla, die die Frau an Yamals Seite sein soll. Gerüchten zufolge, soll die TikTokerin bereits 20 Jahre alt sein.