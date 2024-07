Letztes TV-Quoten-Duell im Viertelfinale

Nach den Rekordquoten beim bitteren Achtelfinal-Out der Österreicher gegen die Türkei (durchschnittlich 2,4 Millionen Zuschauer/bis zu 3,1 Mio. in der Schlussphase) muss auch ServusTV kleinere Brötchen backen.

„Ein Viertelfinale mit Österreich zur Primetime am Samstag wäre für uns der Jackpot gewesen“, heißt es aus der Salzburger ServusTV-Zentrale. Doch auch ohne den Millionen-Garanten ist man beim Red-Bull-Sender froh, dass man die heimischen Übertragungsrechte für die EURO eingekauft (und dem ORF nur 20 Spiele überlassen) hat.

Freitag, 18 Uhr: Spanien vs. Deutschland im ORF

Freitag und Samstag gibt‘s ein letztes Quoten-Duell mit Sublizenznehmer ORF, wo man sich über den 18-Uhr-Kracher Spanien gegen Deutschland freut. Wenn zur Freitag-Primetime Ronaldo und Portugal auf Vizeweltmeister Frankreich mit „Maskenmann“ Mbappé krachen, ist wieder ServusTV am Ball. Das ORF-Abschiedsspiel bei dieser EM steigt am Samstag um 18 Uhr: England – Schweiz.

Danach gibt‘s Free-TV-Livebilder nur mehr auf ServusTV. Wie sich Österreich-Bezwinger Türkei gegen die Niederländer tut, sehen wir am Freitag ab 21 Uhr in der gewohnten Qualität: Live-Atmosphäre und Interviews aus dem Olympiastadion in Berlin, wo ÖFB-Teambegleiterin Julia Kienast als Field-Reporterin vor Ort geblieben ist (während ihr Experten-Kollege Zlatko Junuzovic in Salzburg in seinen Job als Red-Bull-Scout zurückkehrt).

Aus dem Studio werden wir mit Hintergrund-Infos plus den Einschätzungen des Kult-Duos Steffen Freund & Jan Age Flörtoft versorgt.

Beide Semifinal-Partien und natürlich das Finale am 14. Juli (21 Uhr) laufen dann exklusiv auf ServusTV, wo man jetzt schon zufrieden Bilanz zieht: Die EURO 2024 hat den Salzburger Privatsender erstmals vor den ORF geschossen.