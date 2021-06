London-Chaos vor Achtelfinal-Hit

Flug verschoben, kein Abschlusstraining und keine Fans im Wembley: Die ÖFB-Elf sieht sich in dieser EURO wieder einmal mit Termin-Chaos konfrontiert.

Nach den Wetter-Komplikationen in Bukarest folgt nun das Termin-Chaos in London. Bereits vor dem Auftaktspiel, sowie vor dem Match gegen Ukraine musste das Abschlusstraining kurzzeitig verlegt werden. Nun auch in London: Die UEFA macht dem ÖFB-Team einen Strich durch die Rechnung. Um den Rasen im Wembley-Stadion in London für den weiteren Turnierverlauf zu schonen wurde den beiden Achtelfinal-Gegnern das Abschlusstraining in Wembley untersagt.

Kein Abschlusstraining, gutes Omen?

Die zwei wichtigen Siege in der Gruppenphase, erfolgten jeweils nach verschobenem Abschlusstraining. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sieht daher sogar einen kleinen Vorteil gegenüber den Italienern: "Wir haben ja schon Erfahrung mit den abgesagten Abschlusstrainings, war ja auch in Bukarest zwei Mal schon so. Vielleicht ist es sogar ein kleiner Vorteil gegenüber den Italienern, die haben ja nur zu Hause gespielt und trainiert bis jetzt."

Einreise der ÖFB-Fans nicht erlaubt

Die abgesagten Trainingseinheiten sind nicht die einzigen Probleme mit dem Spielort London. Aufgrund der Reisebestimmungen dürfen keine ÖFB-Fans nach Großbritannien reisen. Deshalb hatte Österreichs Verband versucht, eine Verlegung zu erwirken, war damit bei der UEFA allerdings abgeblitzt.