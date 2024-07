Manchester City angelt nach diesem Spanien-Star

Am Sonntag (21 Uhr/live auf ServusTV) steht Dani Olmo mit der spanischen Nationalmannschaft im Finale gegen England und kämpft um den vierten EM-Titel. Doch während sich der 26-Jährige auf das große Spiel vorbereitet, brodelt die Gerüchteküche um seine Zukunft bei RB Leipzig.

Manchester City hat den 26-jährigen spanischen Offensivstar Dani Olmo im Visier und könnte zwei Tage nach dem EM-Finale Nägel mit Köpfen machen. Wie der renommierte Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, drängt die Zeit, da Olmos Ausstiegsklausel, die dem amtierenden Premier-League-Meister einen reibungslosen Transfer ermöglichen würde, nur noch bis kommenden Samstag Gültigkeit besitzt.

City muss "nur" 60. Millionen Euro hinblättern

Diese besagt, dass Manchester City lediglich 60 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen muss, um sich die Dienste des Spaniers zu sichern – Verhandlungen mit dem Bundesligisten wären somit überflüssig. Dass es die Ausstiegsklausel gibt, hatte Olmo erst vor kurzem selbst bestätigt. "Bis zum 20. Juli ist noch Zeit für die Klausel, sonst werden das harte Verhandlungen danach. Ich stehe in Leipzig unter Vertrag und will Titel gewinnen", sagte der 26-jährige Spanier dem Radiosender Cadena SER.

Auch Bayern pokert im Olmo-Game mit

Olmo, der neben Harry Kane und vier weiteren EM-Stars die Torschützenliste mit jeweils drei Treffern anführt, hat durch seine herausragende EM-Leistung die Aufmerksamkeit mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Auch der FC Bayern München sowie weitere englische Vereine sollen starkes Interesse am 26-jährigen Spanier haben.

Ein weiterer entscheidender Faktor in diesem Transferpoker ist Pep Guardiola. Der City-Trainer gilt als großer Bewunderer von Olmos Fähigkeiten und könnte somit eine entscheidende Rolle in den Verhandlungen spielen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich die Citizens rechtzeitig mit Olmo einigen können