Mega-Wirbel: War Italiens Ausgleich irregulär?

Bryan Cristante verlängerte den Ball wohl mit dem Oberarm - der VAR schritt aber nicht ein.

Italien hat einem starken EM-Turnier am Sonntag die Krone aufgesetzt. Die "Squadra Azzurra" ist zum zweiten Mal nach 1968 Fußball-Europameister. Die Italiener rangen England am Sonntagabend im Finale in London in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 3:2 nieder. Zum Helden avancierte Torhüter Gianluigi Donnarumma, der die beiden letzten englischen Elfer parierte.

Für großen Wirbel sorgte der Ausgleich der Italiener durch Leonardo Bonucci in der 67. Minute. Berardis Corner wird von Cristante zu Verratti verlängert, dessen Kopfball wehrt Pickford an die Stange ab, Bonucci staubt zum 1:1-Ausgleich ab. In der Wiederholung ist zu erkennen, wie Bryan Cristante den Ball mit dem Oberarm verlängert – der Schiedsrichter schritt aber ebenso wenig ein wie der VAR.

Fans verärgert

Englische Fans wüteten nach der Partie über die Entscheidung des Schiedsrichters.





Lmao die haben gerade das Handspiel vom Italien-Tor gezeigt, warum hat VAR nicht eingegriffen? — Facts (@FactsXCIX) July 11, 2021

Didn’t that Italy goal have a handball in it? — Ron???????????????????????????????????????????????????? (@Ronnnnn____) July 11, 2021