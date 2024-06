Heute gibt Rangnick EM-Kader bekannt

Heute müssen die Teamchefs ihre vorläufigen Kader für die Endrunde nominieren.

Vorläufig erstmal deshalb, weil bis zu 24 Stunden vorm ersten Gruppenspiel noch ein verletzter Feldspieler ersetzt werden kann.

Auf diesen EM-Kader setzt Rangnick

Wien. Im Falle Österreichs ist dies bis zum 16. Juni um 18 Uhr möglich. Ein Torwart kann während des gesamten Turniers nachnominiert werden, was bei Alexander Schlager für die Partien gegen Polen und Holland in Berlin von Bedeutung sein könnte.

Mehr wird am Freitag bekannt sein, wenn Ralf Rangnick um 10.45 Uhr seine letzten Entscheidungen mitteilt. 45 Minuten später beginnt im Rapid-Trainingszentrum das letzte Training, bevor der Abflug zum letzten EM-Test gegen die Schweiz erfolgt. In diesem Spiel geht es auch darum, den Rekord von sieben Siegen in Folge einzustellen.

Das ist der erweiterte ÖFB-Kader

Torhüter

Niklas Hedl (Rapid)

Tobias Lawal (LASK)

Heinz Lindner (Union SG)

Patrick Pentz (Bröndby)

Abwehr

Flavius Daniliuc (Salzburg)

Kevin Danso (Lens)

Stefan Lainer (M'gladbach)

Philipp Lienhart (Freiburg)

Phillipp Mwene (Mainz)

Stefan Posch (Bologna)

Leopold Querfeld (Rapid)

Gernot Trauner (Feyenoord)

Maximilian Wöber (M'gladbach)

Mittelfeld

Konrad Laimer (Bayern)

Thierno Ballo (WAC)

Marco Grüll (Rapid)

Matthias Seidl (Rapid)

Nicolas Seiwald (Leipzig)

Christoph Baumgartner (Leipzig)

Marcel Sabitzer (Dortmund)

Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Florian Grillitsch (Hoffenheim)

Florian Kainz (Köln)

Alexander Prass (Sturm Graz)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Sturm

Marko Arnautovic (Inter Mailand)

Michael Gregoritsch (Freiburg)

Andreas Weimann (West Bromwich)

Maximilian Entrup (Hartberg)

Zwischenfälle beim Training

Im Training nach der Verabschiedung durch den Bundespräsidenten gab es eine Schrecksekunde, als Philipp Lienhart und Alexander Prass beim Fußballtennis mit den Köpfen zusammenprallten. Das Training musste abgebrochen werden, da Lienhart eine Platzwunde über dem rechten Auge erlitt, die genäht werden musste.

Prass blieb unverletzt. Lienhart sollte am Nachmittag zu einem Medientermin erscheinen, was jedoch nicht möglich war. Michi Gregoritsch fehlte aufgrund eines Zahnarzttermins. Stattdessen standen Seiwald und Grillitsch für Interviews zur Verfügung.

Unsicherheiten im Kader

Gernot Trauner trainierte voll mit und absolvierte sogar mehr als das normale Programm. Wenn sich keine negativen Reaktionen zeigen, wird er am Freitag als fünfter Innenverteidiger im Kader sein und am Samstag gegen die Schweiz spielen. Ob dies wie geplant mit Lienhart geschehen wird, ist jedoch fraglich.

Die möglichen Streichkandidaten? Torwart Niklas Hedl und Defensivspieler Flavius Daniliuc könnten es treffen. Auch Thierno Ballo könnte aufgrund seiner Unerfahrenheit betroffen sein, doch sprechen seine starke Saison, seine schnellen Dribblings und die Tatsache, dass ihn Rangnick für das Team entdeckt hat, dagegen.