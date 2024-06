Pentz stichelt gegen Mbappe: "Ich war fair – nicht wie er"

Unser Schlussmann wird deutlich: "Das ist ein Wahnsinn"

Es war der große Aufreger kurz vor Spielende: Frankreichs Superstar Kylian Mbappe blieb nach einem Zusammenstoß mit Kevin Danso mit blutverschmiertem Gesicht liegen. Österreichs Tormann Patrick Pentz winkte sofort die Betreuer herbei, damit Mbappe behandelt werden kann.

„Ich habe nur gesehen, dass in seinem Gesicht alles voller Blut war. Du weißt ja nicht, ob es ein Cut ist oder Schlimmeres“, so Pentz nach dem Spiel. „Nachdem ich das Blut gesehen habe, da habe ich mich fair verhalten – nicht so wie er!“

"Das ist Wahnsinn"

Als Mbappe kurz wieder aufs Feld zurückkehrte, ließ sich Frankreichs Kapitän sofort wieder auf den Rasen fallen - und kassierte für diese Unsportlichkeit Gelb. Es war Mbappes letzte Aktion. Für ihn kam Olivier Giroud auf den Platz. „Das ist ein Wahnsinn. Solche Situationen will man in solch einem Turnier eigentlich nicht sehen.“, so Pentz.

Mbappe brach sich übrigens die Nase und muss die kommenden Partien mit einer Maske spielen.