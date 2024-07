Schafft es Österreich ins EM-Viertelfinale?

Jetzt abstimmen! Schafft das ÖFB-Team auch die Hürde Türkei?

Das ganze Land fiebert dem EM-Achtelfinale unserer ÖFB-Helden und der Türkei entgegen. Denn alle wollen heute (ab 21 Uhr LIVE) dabei sein, wenn die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick das historische erste EURO-Viertelfinale der Geschichte erreicht. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, das ÖFB-Team geht nach der glanzvollen Gruppenphase als leichter Favorit ins Spiel.

"Das Turnier beginnt von Neuem"

Die historische Dimension der Partie ist für Rangnick aber nur ein Randaspekt. "Das sind alles Dinge, die dazu da sind, um Zeitungsberichte zu füllen. Sie sind auch spannend zu lesen, aber wichtig ist, was auf dem Platz passiert", erklärte Rangnick auf der Abschlusspressekonferenz am Montagabend in Leipzig.

Der Nationaltrainer und seine Schützlinge haben in der Heimat durch den Gruppensieg noch vor Frankreich und den Niederlanden eine große Begeisterung entfacht, die sie nun fortsetzen wollen. "Das Turnier beginnt für uns morgen völlig von Neuem. Wir müssen richtig in diesen Play-off-Modus schalten, voll konzentriert und fokussiert sein. In so einem Spiel sind Fehler schlecht bis gar nicht zu korrigieren", sagte Rangnick und forderte von seiner Truppe das "höchstmögliche Energielevel".

Wie lange das ÖFB-Team bei dieser Endrunde noch dabei sein könnte, wagte der Deutsche nicht zu prophezeien. "Ich habe schon zu Beginn des Turniers gesagt, dass ich es nicht für wahrscheinlich halte, dass wir ins Finale kommen oder die EM gewinnen, aber auch nicht für unmöglich. Dieser Meinung bin ich immer noch. Wir müssen jedes Spiel so angehen, als ob es unser letztes wäre, dann werden wir sehen, wie weit uns das bringt."