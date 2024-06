Stimmen auch Sie ab: Das sind die oe24-Noten zum Spiel gegen Niederlande

Zeugnisverteilung! Wie beim 3:1 gegen Polen gibt's auch nach der 3:2-Sensation gegen die Niederlande wieder nur Einser für unsere EURO-Helden.

Hier die oe24-Noten - Stimmen auch Sie ab:

Patrick Pentz: Note 1

Lieferte sensationelle Paraden. Bei den Gegentreffern chancenlos.

Stefan Posch: Note 1

Hatte rechts hinten den Überblick - leistete einen wesentlichen Beitrag, dazu, dass nach 45 Minuten die Null stand.

Philipp Lienhart: Note 1

Brillierte in der Innenverteidigung, seine Vorarbeit führte zum 1:0.

Maximilian Wöber: Note 1



Steckte das Eigentor gegen Frankreich sensationell weg - was für ein Comeback in der Startelf!

Alexander Prass: Note 1



Wahnsinns-Auftritt - blüht in der Rolle des Linksverteidigers auf. Mit seiner scharfen Flanke zur Mitte erzwang er das schnelle 1:0. So nützt man seine Startelf-Chance!

Florian Grillitsch: Note 1



Was macht der in der Startelf?, staunten einige Kritiker. Die beeindruckende Antwort: Schalten und Walten im Mittelfeld, schnelle Bälle nach vorne spielen. Okay, sein Ballverlust leitete Gakpos Gegentor zum 1:1 ein. Den Patzer besserte er mit der Super-Vorlage zum 2:1 ein und rettete so senen Einser.

Nicolas Seiwald: Note 1



Im dritten EM-Spiel in Folge überragend im Mittelfeld.

Romano Schmid: Note 1

Was für ein EM-Startelf-Debüt inklusive Kopfball-Tor! Und das bei einer Körpergröße von 1,68 m.

Marcel Sabitzer: Note 1



Sehenswert, wie der Dortmund-Legionär beim Goldtor zum 3:2 Holland-Goalie Verbruggen ausspielte.

Patrick Wimmer: Note 1



Nützte seine Chance mit einer starken Leistung. Gelb (und 1 Spiel Sperre) war bei dem Einsatz nicht zu verhindern.

Marko Arnautovic: Note 1



Gab auch gestern vorne das Vertrauen des Teamchefs zurück.