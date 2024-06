Ausnahme Weimann: Nur er ist vereinslos

Die EURO ist die beste Bühne, um den Marktwert zu steigern

Die Leipzig-Legionäre Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald stehen bei ihrem Klub am längsten unter Vertrag, nämlich noch vier Jahre. Bis 2027 sind Konrad Laimer an Bayern München, Marcel Sabitzer an Borussia Dortmund, Patrick Wimmer an Wolfsburg, Max Wöber an Leeds, Matthias Seidl an Rapid, Kevin Danso an Lens und wahrscheinlich Philipp Lienhart an Freiburg gebunden. Wahrscheinlich deshalb, weil Freiburg wie Werder nichts über die Vertragslänge verlautbart und die Spieler auch daran gebunden sind. Bei Danso gilt es als offenes Geheimnis, dass er eine Ausstiegsklausel hat und nach der EM auf ein Comeback in der Premier League hofft. Das erste Kapitel, als Augsburg-Leihgabe bei Southampton, war 2019/20 nicht wirklich ein Hit. Obwohl mit Ralph Hasenhüttl ein Landsmann Trainer war. Aber der traute ihm den Job im Abwehrzentrum nicht zu, nur als rechter Verteidiger. Das ist Vergangenheit.

Wie auch Baumgarntners Weltrekordtor im März in Bratislava nach 6,3 Sekunden beim 2:0 gegen die Slowakei. Dass sein Dress um 18.000 Euro versteigert wurde, weiß er. Gibt aber zu, dass er nie so viel für ein Trikot zahlen würde.

30 Millionen für Laimer-Transfer sind Rekord

Mit seinem Kurswert von 25 Millionen Euro liegt „Baumi“ auf Platz zwei hinter Laimer (30), aber die 27 Millionen Ablöse, die Leipzig für ihn vor einem Jahr an Hoffenheim überwies, ist die bisher höchste, die je für einen Österreicher bezahlt wurde.

Baumgartner, der Österreich vor drei Jahren mit dem Goldtor zum 1:0 gegen die Ukraine ins Achtelfinale schoss, hofft, seinen Marktwert in der EURO-Auslage weiter zu steigern. Jetzt hofft er auf eine Neuauflage.

Gelitten hat Baumgartner wie seine Mitspieler auch Samstagabend vor dem TV-Schirm mit Marcel Sabitzer. Schließlich weiß er ja, wie es sich anfühlt, gegen Real Madrid trotz Top-Chancen zu verlieren: „Wir waren im Achtelfinale die bessere Mannschaft als Real, Manchester City im Viertelfinale, Bayern im Semifinale. Aber jetzt hat Real verdient die Champions League gewonnen!“

Grüll hat als einziger einen neuen Verein

Marco Grüll hat als bisher einziger Spieler aus Ralf Rangnicks Kader bereits einen Vereinswechsel (von Rapid zu Werder Bremen) fixiert.Bei fünf anderen könnte es in absehbarer Zeit ähnliches passieren: Bei Max Wöber, Leopold Querfeld, Neuling Thierno Ballo, Alexander Prass und Max Entrup. Wöber deponierte allerdings bei seinen Beratern, man möge ihn erst im Juli wieder mit diesem Thema beschäftigen. Sicher wird bzw. muss sich etwas bei Andreas Weimann tun. Der Vertrag mit Bristol ist ausgelaufen. Westbromwich, wo er zuletzt als Leihgabe spielte, wird ihn nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League nicht weiter beschäftigen. Daher ist er eine Ausnahme, Österreichs einziger vereinsloser Spieler bei der EM. Jeder Einsatz könnte ihm helfen, einen neuen Klub zu finden.