Baby-Alarm beim Romano Schmid

Das vierte und letzte Training des Teams in Windischgarsten am Sonntagvormittag war das erste ohne Regen. Dass Romano Schmid dabei fehlte, hat einen süßen Grund.

Da die Wetterprognosen für Montag wieder nicht günstig sind, übersiedelt der Team-Tross Montag nach dem Frühstück von Windischgarsten nach Wien, trainiert einen Tag vor dem Spiel gegen Serbien nachmittags am Hauptspielfeld des Happel-Stadions. Vielleicht ist dann auch Romano Schmid schon wieder mit von der Partie. Der Mittelfeld-Mann verabschiedete sich Sonntag in der Früh, setzte sich ins Auto und brauste in seine rund 140 Kilometer entfernte Heimatstadt Graz. Der Grund: Gattin Celine hatte sich telefonisch gemeldet, die Geburt des zweien Kindes kündigte sich an. Eigentlich wurde damit erst während der Europameisterschaft gerechnet. Das zweite Kind von Schmid ist seiner Zeit voraus.

Sohn Liam (3) für Karriere-Hoch "verantwortlich"

Seine Jugendliebe hat Schmid letzten Dezember geheiratet, einen Tag vor dem Heiligen Abend in der steirischen Landeshauptstadt.. Die Fotos, idyllisch zwischen Grazer Dom und Katharinenkirche aufgenommen, zeigte er stolz via Instagram. Das erste Kind von Celine und Romano war in Bremen zur Welt gekommen. Sohn Liam ist inzwischen drei Jahre alt. Ihn nannte Schmid als einen der Gründe für sein Karrierehoch: "Er gibt mir Kraft!" Also ist anzunehmen, dass der 24-Jährige als zweifacher Vater künftig noch besser spielen wird. Bei der Abfahrt aus Windischgarsten deponierte er bereits: "Dienstag gegen Serbien will ich auf jeden Fall spielen!" Wir gratulieren Familie Schmid!