Teamsponsor Burgenland ärgert sich über Windischgarsten-Camp

Ankick zum EURO-Countdown-Camp in Windischgarsten. Und oe24-Experte Peter Linden ist hautnah dabei.

Im Wellnesshotel Dilly in Windischgarsten begrüßt Ralf Rangnick am Mittwoch auch zwei Jung-Ehemänner: Patrick Wimmer, der im noblen Salzburger Schloss Mirabell seiner Sarah in weißem Anzug und mit schwarzer Fliege das Ja-Wort gab. Philipp Lienhart ehelichte seine Cornelia, ganz wie es seiner ruhigen Art entspricht, in überschaubarem Rahmen in seiner niederösterreichischen Heimat Lilienfeld. Die Hochzeit als Schub für den Kampf um die Fitness, bei dem schon bis Montag auf den zwei Trainingsplätzen vor dem Nationapark-Ressort in Windischgarsten eine Entscheidung fällt: Hält das linke Knie, oder wird es wieder dick?



Das Fünfsterne-Haus muss auch Rapid-Fans immer in guter Erinnerung bleiben: Weil dort das Sommer-Trainingslager vor dem bisher letzten Meistertitel unter Peter Pacult in der Saison 2007/08 abgehalten wurde. In Windischgarsten fühlten sich auch Peter Stöger mit dem 1.FC Köln, Adi Hütter und Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt sehr wohl. Hütter wird im Juli mit Frankeichs Vizemeister AS Monaco kommen, nach ihm steigen auch OGC Nizza, vielleicht der neue Klub von Sturms Mittelfeldmotor Alexander Prass, Italiens Aufsteiger Como mit Ex-Austrianer Matthias Braunöder und der slowakische Meister Slovan Bratislava mit Ex-Teamspieler Kevin Wimmer bei Horst Dilly ab. Der Name seines Schwiegersohns ist in der Fußballszene sehr bekannt: Das ist der Filius vom ehemaligen LASK- und Sturm-Tormann Pepi Schicklgruber.

Über 1000 Fans bei öffentlichem Training erwartet

Nur das erste Training am Donnerstag Vormittag wird öffentlich sein. Bei den restlichen Einheiten bis Montag sind nur Medienvertreter in den ersten 15 Minuten zugelassen. Wir dürfen schon gespannt auf den Fan-Boom sein. Zum ersten deutschen Training im Thüringer EM-Camp kamen 15.000 Zuschauer ins Stadion von Jena. In Windischgarsten werden zu Fronleichnam zumindest 1000 Fans erwartet.

Die EM-Vorbereitung bedeutet eine gute Werbung für den Ort. Das wird bei einem jahrzehntelangen Teamsponsor nicht gerne gesehen. Burgenland blickt verärgert auf das Geschehen in Windischgarsten. Vor drei Jahren in der Ära von Franco Foda wurde die Vorbereitung noch im Avita-Resort von Bad Tatzmannsdorf absolviert. Wo man auch vom Hotel direkt auf den Trainingsplatz gehen kann. "Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen", versicherte Avita-Chef Peter Prisching. Dennoch muss er sich diesmal mit Österreichs U21 "begnügen", die sich unter Werner Gregoritsch ab Sonntag mit sieben Neulingen auf das Freundschafts-Spiel gegen Schottland vorbereitet.Das Thema beschäftigte nicht nur den Burgenland-Tourismus, sondern auch das Büro von Landeshautmann Hans Peter Doskozil. Das Szenario erinnert etwas an das vor acht Jahren, als Teamchef Marcel Koller darauf bestand, die EM-Vorbereitung in seiner Schweizer Heimat, im Skiort Laax in der Region Graubünden durchzuführen. Danach baute Koller in Laax übrigens ein Haus.