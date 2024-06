Österreichs Höhenflug und ein Sturz im Olympiastadion

Rekord-Insider Peter Linden berichtet live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24. Dieses Mal von der ÖFB-EURO-Party nach dem 3:1-Triumph gegen Polen.

Aus den Lautsprechern des Olympiastadions plärrte Rainhard Fendrichs "I'am from Austria". 20.000 österreichische Fans brüllten "immer wieder Österreich" und höhnisch "auf Wiedersehen" in Richtung der 40.000 polnischen Anhänger. Zur gleichen Zeit gab es auf der anderen Sete einen Notfall, weil ein Polen-Fan von der Tribüne stürzte.

Rangnick knöpft sich "Baumi" vor

Gemischte Gefühle nach Österreichs 3:1 (1:1), dem ersten Sieg über Polen seit 30 Jahren, auch bei den Siegern. Weil sie wussten, dass in der ersten Hälfte nach gutem Start und schneller Führung zu viel nicht passte: "Da hatten wir vier, fünf Spieler unter Normalform. Das können wir uns nicht leisten", sagte auch der ansonst zufriedene Teamchef Ralf Rangnick. Zu denen zählte er auch den zum "man of the match" gewählten Baumgartner. Darum gab´s zur Pause ein Vieraugengespräch, in dem Rangnick ihm Mut zusprach ("Wir brauchen Dich besser, es kommt auf Dich an"). Daher lief der Leipzig-Legionär schnurstracks nach seinem zweiten wichtigen EM-Tor zum Teamchef, um sich auf diese Art für den Rückhalt durch ihn zu bedanken. Das erste Baumgartner-Tor bei einer Europameisterschaft war das zum 1:0-Sieg gegen die Ukraine in Bukarest, das 2021 den Aufstieg ins Achtelfinale sicherte. Auch jetzt ist Österreich wieder auf Kurs in die k.o.-Phase.

Teamchef bringt Startelf-Chaos in Ordnung

Auch weil Rangnick zur Pause seinen Aufstellungsirrtum korrigierte, Baumgartner vom Flügel in die zentrale Position statt Grillitsch brachte: "Dort kommt Baumi am besten zur Geltung", wusste der Deutsche. Aber die Diskussionen um seine überraschende Aufstellung, beendete er mit dem Satz" Jeder hat seine Nominierung gerechtfertigt!" Besonders Seiwald, dem er die beste Leistung in seiner Teamchefzeit attestierte. Die Österreicher hatten 55 Prozent Ballbesitz, liefen 113,2 Kilometer, 6,1 weniger als beim 0:1 gegen Frankreich. Aber das reichte. "Einen Punkt werden wir schon noch brauchen", sagte Rangnick vor der Fahrt ins Schlosshotel Grunewald. Wo alle zusammen saßen, um zu sehen, was Holland gegen Frankreich brachte.

Österreich träumt vom Gruppensieg

Und als ob der Abend mit dem 3:1-Sieg gegen Polen nicht schon perfekt geendet hätte, lieferten uns die beiden Gruppenfavoriten die erste Nullnummer der EURO und damit auch Österreichs Traum vom Gruppensieg, der mit einem Sieg gegen die Niederlande am Dienstag und einem Remis von Vize-Weltmeister Frankreich besiegelt werden kann.