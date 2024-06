Rangnick hat das stärkere Blatt in der Hand

oe24-EURO-Insider Frenkie Schinkels spricht Klartext.

Pflichtsieg. Nicht nur Kylian Mbappé holte sich eine blutige Nase, auch unser Kopf brummt gewaltig. Nach dem 0:1 steht das ÖFB-Team gewaltig unter Druck. Gegen die Polen steht am Freitag ein Pflichtsieg an, vier Punkte in zwei Runden müssen her.

Sonst platzt unser EURO-Traum. Ich bin davon überzeugt, Teamchef Rangnick kriegt dank seiner Erfahrung die Kurve. Er musste schon mit ganz anderen Drucksituationen umgehen. Ob er wieder auf Pechvogel Maximilian Wöber setzt, wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich wird Gernot Trauner im Schicksalsspiel seinen Platz einnehmen.

Wöber muss sich von dem Schock erholen. Mehr Sorgen bereitet mir Marko Arnautovic. Der wirkte nach seiner Einwechslung wie ein Fremdkörper am Platz. Gegen die Polen müssen wir wieder unsere taktische Strategie auspacken. Die Polen werden alles auf die Lewandowksi-Karte setzen. Rangnicks Pressung und Umschaltspiel sind unsere Asse im Ärmel!