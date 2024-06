Sie handeln die Millionen-Transfers für unsere EURO-Stars aus

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

13 Agenturen kümmern sich um 23 Spieler unseres EM-Kaders. Vier vertrauen You First mit dem Salzburger Thomas Böhm und seinen spanischen Partnern. Als Böhm früher allein mit dem Wiener Walter Künzel Spieler beriet, hieß das Unternehmen Grass of Green.

Böhm handelte Verträge für Baumgartner, Lienhart, Grillitsch und Kainz aus. Lienhart und Kainz gelten wie Wöber als Entdeckungen von Künzel, dem sie seit Jahren vertrauen. Wöbers offizielle Agentur kommt aus Holland: Forza Sports mit Chef Kanhai.

Je drei Teamspieler als Klienten haben zwei Agenturen aus Deutschland: Rogon von Roger Wittmann mit Sabitzer, Gregoritsch und Querfeld und Sports 360 von Volker Struth mit Seiwald, Prass und Daniliuc. Der Betreuer von Querfeld, Thorsten Weck, kam auch als neuer Partner von Lilly Becker, der Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker. So wie Seiwald, Prass und Daniliuc lässt sich auch der deutsche Teamchef Julian Nagelsmann und der sechsfache Champions-League-Sieger Toni Kroos von Struth beraten.

Je zwei Spieler lassen sich von Roof und Max Hagmayr beraten: die Torhüter Lindner und Hedl, sowie Laimer und Posch. Zur Chefetage gehören der Deutsche Björn Bezemer (er gehört auch zur Austria-Investoren-Gruppe um Jürgen Werner) und Andreas Sadlo (Mitgründer von RB Leipzig). Für Österreich ist Günter Starzinger zuständig. Zu den Roof-Klienten gehört auch Rapids Trainer Robert Klauß.

Pep-Guardiola-Management vertritt auch Romano Schmid

Ein besonderer Fall ist Romano Schmid. Der Jung-Papa wechselte nach vielen Jahren bei Böhm zur holländischen SEG von Kees Vos, die auch Trainer-Guru Pep Guardiola vertritt. Ihr Statthalter in Österreich ist Ex-Rapid-Verteidiger Michael Schimpelsberger.

Den Vertrag von Marco Grüll bei Werder Bremen handelte der ehemalige Bischofshofen-Spieler Milan Sreco aus.

Danso und Arnautovic vertrauen ihren Brüdern

Kevin Danso und Marko Arnautovic entscheiden nichts ohne ihre älteren Brüder. Einem österreichischen Unternehmen (m&m deportivo von Philipp Mirtl) vertraut Seidl. Der derzeit vereinslose Weimann ist bei der englischen Spitzenagentur Wasserman unter Vertrag.